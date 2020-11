Argentine : Diaz-Canel adresse ses condoléances pour le décès de Maradona

Auteur: Granma | internet@granma.cu26 novembre 2020 11:11:37

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a envoyé une lettre de condoléances à son homologue argentin Alberto Fernandez.

« Au nom du peuple et du gouvernement cubains et du général d'armée Raul Castro Ruz, je vous présente mes plus sincères condoléances pour la mort de Diego Armando Maradona, un ami proche et loyal de Fidel et de notre peuple », a écrit le dirigeant cubain.

Maradona, star du football argentin et continental, a soutenu la cause de la Révolution cubaine jusqu'à son dernier souffle. Il était un grand ami de Fidel Castro et Hugo Chavez, tous deux leaders de projets nationaux progressistes et anti-impérialistes.

Le 28 juillet 1987, Fidel recevait le footballeur argentin Diego Armando Maradona au Palais de la Révolution, invité par l’agence de presse Prensa Latina à recevoir le Prix du meilleur sportif latino-américain en 1986.

C'était la première fois que Cuba accueillait le plus grand footballeur du monde. Le 23 juillet 1987, Maradona débarquait dans la capitale et, cinq jours plus tard seulement, allait se dérouler l'un des événements les plus marquants de sa vie, quelque chose de totalement étranger au plus universel des sports : sa rencontre avec le Commandant en chef Fidel Castro, l'une de ses idoles, avait-il déclaré à l'époque au quotidien Juventud Rebelde.

Maradona a toujours témoigné son affection et son respect pour Fidel et l'a remercié maintes fois pour le soutien qu'il lui a apporté durant l'une des étapes les plus difficiles de sa vie.

« Je me sens Cubain. On m’a prodigué de l'amour lors de ma maladie. Si je me lève tous les matins et que je peux parler ou donner cette interview, je le dois à Fidel », s’est-il exclamé le jour où il a appris la nouvelle du décès du Commandant, qu'il considérait comme son deuxième père.

La Havane, le 25 novembre 2020

Année 62 de la Révolution

Cher Président :

Au nom du peuple et du gouvernement cubains et du général d'armée Raul Castro Ruz, je tiens à vous présenter nos plus sincères condoléances pour la mort de Diego Armando Maradona, un ami proche et loyal de Fidel et de notre peuple.

Veuillez faire part de nos sentiments à sa famille et ses amis.

Fraternellement,

Miguel Diaz-Canel Bermudez

Président de la République de Cuba

S.E. M. Alberto Fernandez Pérez

Président de la République de l'Argentine

