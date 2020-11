Argentine : Diego, le syndicaliste 

En 1995 Diego Maradona a créé un syndicat de footballers avec des personnalités connues de l’époque comme Eric Cantona et avec le soutien Jorge Burruchaga ou de Fernando Redondo. L’Association Internationale des Footballers Professionnels (AIFP) l’a élu président, naturellement. Grâce à la pression qu’ils ont pu réaliser ensemble, ils ont réussi à améliorer certaines conditions de travail des joueurs professionnels avec ce qu’on appelle la « loi Bosman. »

« Le joueur de football est le joueur le plus important et nous allons défendre ses revendications jusqu’à al mort, » avait dit Maradona sans langue de bois en présidant l’une des réunions de la AIFP. Il a affronté le groupe de la FIFA et, fidèle à ses origines populaires, a cherché l’appui de ses semblables. Les joueurs professionnels étaient vulnérables face aux capitaux monstrueux qui semaient la discorde dans les affaires concernant le football : de véritables pions de luxe de l’entreprise sportive qui les utilisait et les jetait selon son bon plaisir. Diego a cherché à équilibrer la balance.

L’une des plus importantes réussites de l’association a été d’obtenir le soutien du Belge Jean Bosman qui a vaincu le puissante UEFA devant les tribunaux, ce qui a provoqué l’ouverture des ligues de l’Union européenne aux joueurs communautaires. Cette revendication est connue sous le nom de « loi Bosman » et permet le libre transfert sans indemnisation ni quota de sjoueures professionnels de la communauté des ligues de l’Union européenne des Associations de Football (UEFA).

Le syndicat souhaitait que les joueurs reçoivent un pourcentage que les millions générés par les contrats télévisés, des matchs ne puissent pas avoir lieu à midi parce que cet horaire portait était préjudiciable au rendement physique et à la santé des joueurs. Il se déclarait aussi contre les grands capitaux consacrés à acheter les licences des clubs.

Ces initiatives n’ont pas abouti à ce moment-là mais ont créé un précédent. « Nous, les footballers, sommes trop individualistes, nous avons beaucoup à apprendre pour avancer, » a dit le Brésilien Sócrates après cet échec.

Au XXIème siècle, avec des joueurs multimillionnaires qui possèdent des. contrats bien établis, les normes de la FIFA sont devenues plus souples sur les transferts au point que ceux-ci dépendent à présent de la volonté du joueur.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos