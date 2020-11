Bolivie : Alberto Fernández se rendra avec Evo Morales à l’investiture de Luis Arce

Le président Alberto Fernández se rendra samedi prochain en Bolivie avec l’ex-président Evo Morales pour assister à l’investiture du président élu Luis Arce (MAS). Selon la Maison Rose, le chef de l’Etat partira samedi dans la soirée et rentrera en Argentine dimanche après la cérémonie d’investiture qui aura lieu dans la matinée. Le chancelier Felipe Solá accompagnera Fernández et Morales en Bolivie où ils se rendront à bord de l’avion présidentiel.

Ce sera la première sortie du président argentin depuis le début de la pandémie. Par ce voyage, Fernández marquera son soutien à Morales, à Arce et au MAS et enverra un signal au MERCOSUR, auquel il souhaite intégrer la Bolivie en tant que membre de plein droit. Fernández a critiqué mardi les protestations et les dénonciations de soi-disant illégalités dans les élections du 18 octobre et a prévenu que le fait qu’il y ait « des secteurs qui parient sue la violence l’inquiète » et il a déclaré que « la démocratie est la seule voie pour les peuples de la région. »

« Il y a à peine 2 semaines, le peuple bolivien s’est exprimé dans les urnes et a donné un soutien massif à Luis Arce. Qu’il continue à y avoir en Bolivie des secteurs qui parient sur la violence nous inquiète, » a déclaré le président. Sur son compte Twitter, il a évoqué les protestations qui ont eu lieu dans certains secteurs du pays pour dénoncer des illégalités dans les récentes élections présidentielles : « Nous l’avons dit et nous le répétons, la démocratie est la seule voie pour les peuples de notre région. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/argentina-alberto-fernandez-viajara-con-evo-morales-a-la-asuncion-presidencial-de-luis-arce/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-alberto-fernandez-se-rendra-avec-evo-morales-a-l-investiture-de-luis-arce.html