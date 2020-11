Bolivie : Arrivée des délégations pour l’investiture de Luis Arce

Différents chefs d’Etat de la région et du reste du monde arrivent en Bolivie pour assister à l’investiture de Luis Arce comme président et de David Choquehuanca comme vice-président du pays.

Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, et le chancelier du Venezuela, Jorge Arreaza sont déjà sur le sol bolivien. Quelques heures plus tard est arrivé le ministre des Affaires Etrangères de l’Iran, Mohammad Yavad Zarif, qui a déjà rencontré Arce et Choquehuanca.

Le roi Felipe VI d’Espagne accompagné du dirigeant de Podemos, Pablo Iglesias, s’est aussi déplacé à La Paz ainsi qu’une délégation des Etats-Unis dirigée par le sous-secrétaire au Trésor pour les Affaires Etrangères Brent Mclntosh.

Selon le porte-parole de la commission de transition, Freddy Bobaryn, on attend dans les prochaines heures l’arrivée du président de la Colombie, Iván Duque, et celle de l’ex-président du Panamá, Martín Torrijos.

Le président du Paraguay, Mario Abdo Benítez, le président du Conseil des Ministres du Pérou, Wálter Martos, le chancelier de l’Uruguay, Francisco Carlos Bustillo, et le chancelier du Chili, Andrés Allamand, devraient arriver dimanche, à lapremière heure.

Des organisations sociales et indigènes comme la Confédération des Nationalités Indigènes de l’Equateur (CONAIE) et le `conseil Américain des Peuples Indigènes du Canada ont aussi été invitées à la cérémonie qui aura lieu au siège de l’Assemblée Législative Plurinationale et débutera à 7H00,heure locale.

On attend également des représentants du peuple Maya K'iche de Guatemala, de Convergence Sociale-Front Large du Chili et d’autres organisations du Pérou, du Venezuela, du Panamá, du Mexique, d’Argentine, de Colombie, du Honduras et du Brésil.

Evo rentrera lundi

L’ex-président Evo Morales a déclaré samedi lors d’une conférence de presse qu’il rentrera en Bolivie le 9 novembre prochain et qu’il est certain que son entrée ne provoquera pas de problèmes juridiques.

Le dirigeant révolutionnaire a précisé qu’il passera la frontière dans la matinée, à 10 ou 11H et qu’il parcourra en caravane différents villages et différentes localités du pays pour arriver le 11 novembre à Chimoré, dans le Tropique de Cochabamba (centre), où il restera.

Dans un message diffusé sur Twitter, Evo a remercié le président de l’Argentine, Alberto Fernández, qui l’accompagnera pour passer le frontière « pour des raisons de sécurité. »

Evo a déclaré qu’il laissait « une partie de son cœur » en Argentine.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-delegaciones-arriban-posesion-luis-arce-20201107-0014.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-arrivee-des-delegations-pour-l-investiture-de-luis-arce.html