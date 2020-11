Bolivie : Des organisations sociales empêchent Jeanine Áñez de fuir

L’ex-présidente de fait de la Bolivie, Jeanine Áñez, a été obligée de renoncer à monter à bord d’un avion par des dizaines de personnes qui manifestaient leur indignation pour ce qu’elles considéraient comme une fuite de l’ex-sénatrice du pays, comme le dénoncent des organisations sociales du département de Beni dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

Un représentant des organisations sociales de Beni, au nord de la Bolivie, a annoncé qu’ils avaient empêché Áñez de prendre un avion à l’aéroport Jorge Henrich Arauz de la ville de Trinidad parce qu’il s’agissait d’aller à une ville frontalière pour ensuite passer au Brésil, mais les médias locaux n’ont pas répercuté cette dénonciation.

« Nous l’avons cernée alors qu’elle était en train de fuir vers le Brésil. Nous l’avons arrêtée et elle est enfermée dans un appartement et maintenant, elle doit répondre des tueries de Senkata et de Sacaba, » a précisé le porte-parole dont on ignore le nom, sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

Le Gouvernement de Luis Arce accuse le Gouvernement de l’ex-présidente de fait d’avoir exercé de la « persécution politique » avec le début d’une plainte au pénal contre l’ex-directeur de Migration, Marcel Rivas, qui est déjà en prison préventive pour une collaboration présumée à la fuite de 2 ministres qui sont l’objet d’une enquête.

L’Assemblée Législative Plurinationale a recommandé en octobre dernier au Ministère Public d’engager un procès en responsabilité contre Añez pour les massacres de Sacaba, à Cochabamba et de Senkata, à El Alto, survenus en novembre 2019. Dans ce document, on l’accuse des délits présumés de génocide, torture, disparitions forcées et d’autres.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

URL de cet article :

