L’ex-président Evo Morales s’est joint vendredi à la demande de plusieurs organisations pour que le citoyen argentin Facundo Molares Schoenfeld, détenu en Bolivie depuis 1 an, soit rapatrié pour raisons humanitaires : « Nous nous joignons à la demande des organisations des droits de l’homme et des orgnaisations politiques argentines pour que, pour des raisons humanitaires et parce que sa vie est sérieusement en danger, on rapatrie le reporter de presse argentin Facundo Molares, prisonnier politique du Gouvernement de fait depuis de 2019, » a écrit a Morales sur Twitter (@evoespueblo).

Selon le journal argentin Página 12, une vingtaine d’organisations argentines parmi lesquelles Familles de Disparus et de Détenus pour Raisons Politiques et Mères de la Place de Mai ont émis un communiqué pour demander le rapatriement de Molares Schoenfeld , pour des raisons humanitaires à cause de sa situation grave et du danger pour sa vie. »

Car « l’état de santé de Facundo s’aggrave de plus en plus : aujourd’hui, on a détecté un liquide dans ses poumons, c’est pourquoi on l’a transporté d’urgence dans une unité de soins où on lui a pratiqué un prélèvement de salive qui a été positif au COVID-19, » précise le document.

Le texte rappelle que de Molares Schoenfeld « est journaliste et a été arrêté et incarcéré en Bolivie sur ordre des autorités du Gouvernement de fait de l’époque. Il était venu en octobre 2019 pour couvrir les élections générales pour la revue digitale Centenario de Argentina et aujourd’hui, il a été détenu 12 mois illégalement suiteà un processus plein d’illégalités. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/bolivia-evo-morales-pide-la-repatriacion-del-argentino-facundo-molares-por-razones-humanitarias/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-evo-morales-demande-le-rapatriement-du-journaliste-facundo-molares.html