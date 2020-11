Bolivie : Evo Morales en Bolivie

L’ex-président de la Bolivie dirigeant du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), Evo Morales a déclaré dans son 1er discours à Villazón, Bolivie, après être rentré d’exil ce lundi : « Nous avons rétabli la démocratie sans violence. nous avons récupéré la Patrie. »

Reçu par une multitude de personnes sur la place Bolívar de la ville frontalière avec l’ Argentine, dans le département de Potosí, Morales a qualifié ce moment d’historique : « Dans le monde, il y a des coups d’Etat contre des Gouvernements révolutionnaires, anti-impérialistes, qui ne rétablissent pas rapidement la démocratie et le Gouvernement pour le peuple, » a-t-il ajouté.

Il a donné les raisons du coup d’Etat de novembre 2019 : « Le coup d’Etat n’est pas seulement le produit de la lutte des classes, pas seulement parce qu’ils n’acceptent pas que les indigènes puissent gouverner, ça a été un coup d’Etat contre notre modèle économique parce que notre modèle économique vient du peuple. »

Et il a ajouté que ce coup d’Etat était dirigé contre l’action de son Gouvernement pour récupérer les ressources naturelles : « L’impérialisme et le FMI ne l’acceptent pas, » a-t-il ajouté.

« L’Empire, le Fonds n’acceptent pas cela. La lutte de toute l’humanité des nouvelles générations est la lutte pour déterminer à qui à qui sont les ressources naturelles (...) Quand les empires veulent prendre nos ressources naturelles, ils nous divisent, ils nous dominent. En Bolivie, nous, les mouvements sociaux unis, nous décidons que ce sont les Boliviens sous l’administration de l’Etat. »

Il a aussi analysé l’importance de la lutte électorale et politique : « Seulement avec le pouvoir syndical, communal, social, nous ne pouvions pas nationaliser. Il était important de stimuler le pouvoir politique, de faire des élections nationales et de passer de la lutte orgnaique à le lutte politique. »

A propos des actions du Gouvernement étasunien avant les élections du 18 octobre dont le binôme Luis Arce-David Choquehuanca du MAS est sorti vainqueur, il a dit : « Quel était le but de l’empire nord-américain ? Interdire le MAS. Il n’a pas pu. »

« Quand le MAS y a participé, ils ont dit que le MAS ne pouvait pas revenir au Gouvernement ni Evo en Bolivie. Merci au peuple bolivien, » a-t-il déclaré.

Et il a demandé aux autorités actuelles, Luis Arce et David Choquehuanca, de « faire un acte de justice envers les ex-membres du Tribunal Suprême Electoral et des Tribunaux départementaux pour les accusations de fraude aux élections » d’octobre 2019.

Presque à al fin de son discours, Evo Morales a souligné qu’il y a 3 raisons de se réjouir pour les Boliviens : la victoire de Luis Arce et de David Choquehuanca aux élections, le retour au pays d’ Evo Morales, de l’ex-vice-président Álvaro García Linera et d’autres exilés et la défaite aux élections étasuniennes du républicain Donald Trump.

Il a remercié le peuple de Villazón pour son accueil et a envoyé un salut aux présidents d’Argentine, Alberto Fernández, du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, du Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel et « à tous ceux qui ont été inquiets et se sont occupé constamment » de sa situation.

Le président de la Fédération des Associations Municipales de Bolivia, Álvaro Ruiz, a également pris la parole : « Un dirigeant national, un homme qui a représenté la croissance pour notre Patrie revient sur sa terre, dans sa Patrie. Nous le recevons à bras ouverts. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

