Bolivie : L’OEA confirme la légitimité du nouveau Gouvernement

La mission d’observation de l’Organisation des Etats Américains (OEA) a confirmé jeudi la légitimité du nouveau Gouvernement élu le 18 octobre dernier qui aura comme président Luis Arce et comme vice-président David Choquehuanca.

L’organisation a émis son rapport final sur les élections et dans ses conclusions, elle affirme : « Les citoyens ont voté librement et le résultat a été écrasant. Cela donne un haut niveau de légitimité qu Gouvernement entrant, aux institutions boliviennes et au processus électoral dans son ensemble. »

A propos du Tribunal Suprême Electoral (TSE) du pays, l’OEA affirme que « la Bolivie a une autorité électorale indépendante et a eu des élections plus équitables, ce qui a eu pour résultat une journée d’élections réussie. »

Enfin, le texte signale que « le contenu des rapports des missions d’observation électorale est le reflet fidèle de la réalité observée. »

Ce rapport sort au milieu de déclarations de la droite bolivienne qui allèguent de soi-disant illégalités dans le processus et exigent un audit des résultats, une chose que le président du TSE, Salvador Romero, a écartée en disant que le décompte est terminé et a été avalisé par les missions d’observation boliviennes et étrangères.

Des organisations politiques opposées au Mouvement Vers le Socialisme (MAS) comme le Comité pro Santa Cruz et l’Union des Jeunes de Santa Cruz cherchent également à laisser sans effet l’investiture de Arce comme nouveau président du pays, dimanche.

A cela s’ajoute une nouvelle demande d’audit de l’OEA de la part du porte-parole du TSE Rosario Baptista pour que les différentes composantes employées lors des élections générales soient contrôlées.

Baptista fait allusion à des incohérences et à l’existence d’un « bloc de données alternatif techniquement réservé avec un accès restreint, privilégié et secret. »

En même temps, le texte a été diffusé, jeudi, par l’avocat Jorge Valda qui représente aussi le Comité Civique pro Santa Cruz.

Après la déclaration de Baptista, le TSE a émis un communiqué dans lequel il rejette « les allusions à un bloc de données alternatif avec un accès secret » et Romero ajoute que « le processus électoral est contrôlable et nous sommes prêts à remettre toute information à tout citoyen. »

