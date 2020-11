Bolivie : La Bolivie demande le retour de l’ambassadrice du Mexique expulsée par le Gouvernement de fait

La Paz, 21 novembre (Prensa Latina) Le chancelier bolivien, Rogelio Mayta, a demandé à son collègue mexicain, Marcelo Ebrard, que l’ambassadrice du pays aztèque María Teresa Mercado, expulsée par l´ancien gouvernement de facto, retourne à La Paz avec le même poste.

Dans une interview accordée à Prensa Latina, le ministre a déclaré que le régime putschiste avait tendu les relations diplomatiques avec le Mexique et avait déclaré l’ambassadrice Mercado persona non grata pour avoir accordé l’asile politique à d’anciens membres du gouvernement bolivien d´Evo Morales.

En outre, le gouvernement de Jeanine Áñez a refusé d’accorder un sauf-conduit aux demandeurs d’asile pour qu’ils se rendent au Mexique, en violation des règles d’asile auxquelles sont soumis les deux États.

"Nous avons demandé au ministre des Affaires étrangères du Mexique, Marcelo Ebrard, tout en reconnaissant le travail de l’ambassadeur qu’il a envoyé pour remplir les fonctions de chargé d’affaires, de faire revenir l’ambassadrice parce qu’il nous semble que son expulsion a été un affront", a déclaré Mayta.

Après le coup d’État qui, il y a un an, a forcé Evo Morales à démissionner, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, avait envoyé un avion pour sauver le leader indigène car sa vie était en danger.

Mayta a également rappelé que le gouvernement de facto a non seulement déclaré personne indésirable l’ambassadrice du Mexique, mais aussi la chargée d’affaires de l’Espagne, Cristina Borreguero, et ce après un incident confus concernant les demandeurs d’asile se trouvant au sein de l’ambassade mexicaine.

Le ministre a déploré ces faits et a déclaré que les relations avec le Mexique et l’Espagne sont également normalisées dans un processus incluant Cuba, qui s’apprête au retour de son ambassadeur en Bolivie, et le Venezuela, qui a accrédité le sien le lendemain de la prise de fonction du nouveau président Luis Arce.

