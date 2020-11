Bolivie : La Bolivie réintègre l’ALBA, la CELAC et l’UNASUR

Le Gouvernement de Bolivie a réintégré vendredi en tant que membre de plein droit l’Alliance Bolivarienne pur les Peuples de Notre Amérique - Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP), la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) et l’Union de Nations Sud-américaines (UNASUR).

Dans un communiqué, le ministre des Relations Extérieures a réaffirmé l’engagement du pays envers « l’intégration latino-américaine comme seule voie pour faire face à la crise sanitaire, économique et environnementale que traverse actuellement notre région. »

La note dit aussi que la décision du Gouvernement de fait de « suspendre la participation de la Bolivie à ces espaces d’intégration répondait à des intérêts éminemment politiques qui n’ont rien à voir avec l’attachement du peuple bolivien à l’intégration. »

La chancellerie bolivienne rappelle que « les mécanismes constitutifs de ces processus d’intégration régionaux et sous régionaux ont été approuvés avec le rang de loi comme l’établit la Constitution Politique de l’Etat. »

A partir de ce concept, « les droits et les obligations de la Bolivie qui découlent de ces mécanismes ont été inchangés ces dernières années, » précise-t-elle.

Elle ajouté que la participation de la Bolivie aux processus d’intégration est basée sur l’article 265 de la Constitution Politique de l’Etat qui stipule que « l’Etat encouragera, sous les principes d’une relation juste, équitable et en reconnaissant les différences, les relations d’intégration sociale, politique, culturelle et économique avec les autres Etats, nations et peuples du monde et, en particulier, encouragera l’intégration latino-américaine. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-reanuda-participacion-integracion-latinoamericana-20201120-0041.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-la-bolivie-reintegre-l-alba-la-celac-et-l-unasur.html