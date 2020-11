Bolivie : La droite de Santa Cruz continue à crier à la fraude

Le Comité Civique de Santa Cruz réclame un audit des élections du 18 octobre. son dirigeant régional, Fernando Camacho, avait reconnu les résultats des élections que maintenant, ses coreligionnaires cherchent à mettre en doute. Luis Arce est investi dimanche.

La stratégie de Donald Trump et des inventeurs des « révolutions de couleurs » qui ont déstabilisé les Gouvernements de certaines républiques ex-soviétiques se met en marche en Bolivie bien qu’avec un certain retard. Ainsi, la droite de Santa Cruz qui déjà en 2008 cherchait à ce que cet état riche fasse sécession d’avec le reste du pays et qui, l’année dernière, avait mené la danse et amené la violence dans les rues pour qu’ Evo Morales soit destitué, a annoncé une grève générale pour ce jeudi et ce vendredi pour réclamer un audit des élections présidentielles du 18 octobre qu’il qualifie à présent de « frauduleuses. »

Le Comité Civique de Santa Cruz est un conglomérat de civils et de patrons de l’est de la Bolivie, selon ce qu’a déclaré son président Rómulo Calvo à la chaîne de télévision privée Unitel. La grève dans cette région qui représente le quart du PIB bolivien, se déroulera en 2 phases : jeudi, dans la zone rurale et vendredi dans la capitale, Santa Cruz, la ville la plus peuplée du pays, a expliqué Calvo.

Le dirigeant a confirmé la position du comité qui pousse à couper des rues et des avenues depuis le semaine dernière et même, avec des dizaines de femmes devant les casernes, réclame un coup d’Etat pour empêcher l’entrée du nouveau Gouvernement : « Nous n’acceptons pas le rapport présenté par le Tribunal Suprême Electoral (TSE) et nous rejetons catégoriquement le décompte des voix » qui a déclaré Arce, l’ex-ministre de l’Economie d’ Evo Morales représentant ce secteur politique, vainqueur avec 55% des voix.

Le fait est que le reste des partis politiques, y compris le dirigeant de cette région, l’ultra-catholique Fernando Camacho, ont reconnu les résultats. Et cette fois, l’OEA, qui avait été la clef du rejet des résultats des élections de 2019, les a également reconnus et a validé la victoire d’ Arce et son secrétaire Luis Almagro a célébré le retour à la démocratie après 1 an de Gouvernement de fait de Jeanine Añez.

Le puissant gouverneur de la région, Rubén Costas, considère comme « indispensable d’exiger du Tribunal Suprême Electoral un audit des élections et en particulier du résultat du vote pour donner une certitude et confiance à l’ensemble du peuple bolivien. »

Le président du Tribunal Suprême Electoral, Salvador Romero, a exclu un audit « puisque ce processus est terminé » et a réaffirmé que le résultat a été validé par plusieurs organismes internationaux et boliviens.

Arce a critiqué il y a quelques jours les mobilisations en disant qu’elles « retardent la remise en marche et la génération d’emplois et de revenus. » Dans d’autres régions de la Bolivie comme à en Cochabamba, dans le centre du pays, ont lieu aussi des blocages sporadiques de rues depuis la semaine dernière.

Car après le coup d’Etat qui a mis fin à 13 ans de gouvernement de Morales, la droite bolivienne a pensé que d’autres vents allaient souffler sur le pays et qu’ils pourraient en finir avec la suprématie du MAS IPSP. Mais avec 55% des voix, il n’y a pas grand-chose à dire et Carlos Mesa, le second aux élections, ne s’engage pas dans cette revendication.

D’autre part, Camacho n’a eu que 14% des voix : « Le décompte officiel des voix étant déjà connu et les déclarations des contrôleurs internationaux reçues, nous reconnaissons et nous assumons le rôle que les Boliviens nous ont donné dans cette élection : le rôle d’opposants, » a-t-il déclaré ce soir-là.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

