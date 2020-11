Bolivie : Le Gouvernement rétablit le Ministère des Cultures et de la Décolonisation

La Paz, 13 novembre (Prensa Latina) Le nouveau président bolivien, Luis Arce, a rétabli le Ministère des Cultures et de la Décolonisation, fermé en juin dernier par le gouvernement putschiste, et sera dirigé par Segundina Flores, représentante de la Confédération des Femmes Paysannes Originaires Bartolina Sisa.

Flores est considérée comme l’une des dirigeantes les plus importantes du Pacte d’Unité, alliance qui rassemble les mouvements sociaux proches du Mouvement Vers le Socialisme (MAS, aujourd´hui de retour au pouvoir) et a dénoncé à maintes reprises les abus commis par l’administration de facto de la mandataire Jeanine Áñez contre le peuple.

La Confédération Bartolina Sisa est la première organisation de femmes paysannes en Amérique du Sud et membre fondateur du MAS depuis 1995. En 2007, elle a rejoint la Confédération Syndicale Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie, a publié le journal El Deber.

Arce a donné effet à l’annonce par un décret suprême ce vendredi, une promesse tenue au cours de sa campagne électorale, et prévoit également la fusion des portefeuilles d’État d’Energies et d’Hydrocarbures.

Le Ministère des Cultures a été dissolu (sic) par Añez pour de prétendues raisons économiques, ce qui avait suscité de vives critiques et réactions d’intellectuels et d’artistes boliviens et d’autres parties du monde.

Plus de 200 anciens employés ont exigé le 7 octobre dernier les paiements dus après la fermeture de ce portefeuille et, selon leur avocat José Hernández, leurs droits ont été violés et plusieurs des licenciés étaient inamovibles du fait de facteurs tels que le handicap ou la grossesse.

