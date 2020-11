Bolivie : Le nouveau Parlement siégera à partir du 3 novembre

Les nouveaux sénateurs et les nouveaux députés de la Bolivie commenceront leurs travaux le 3 novembre, 5 jours avant la passation de pouvoir entre les présidents, a annoncé la présidente du Parlement, Eva Copa, qui ne s’est pas représentée aux élections.

« La session de clôture de l’Assemblée Législative 2015-2020 aura lieu mardi à 08:00 du matin (12:00 GMT) car je dois rendre un rapport en tant que présidente (…) pour pouvoir ouvrir une session préparatoire pour les nouveaux sénateurs, » a-t-elle expliqué. Les sessions préparatoires qui ont lieu immédiatement après la clôture de la législature actuelle marqueront la fin de la période de transition qui a suivi la crise politique et institutionnelle de novembre 2019.

La session de clôture était prévue pour jeudi mais elle a été différée parce que dans la dernière réunion ordinaire des 2 chambres du Parlement, les lectures et les débats sur les investigations concernant le Gouvernement de transition de Jeanine Áñez ont duré plus de 10 heures.

Les débats se sont achevés avec la recommandation d’organiser un procès en responsabilité contre Áñez pour génocide et des procès ordinaires contre une vingtaine de ses collaborateurs dont des ministres et des chefs de l’armée et de la police pour le même délit ainsi que pour d’autres.

Le MAS, qui aura à nouveau la majorité dans la nouvelle législature à cause de sa large victoire aux élections du 18 octobre, a annoncé le 29 octobre que le nouveau président du Sénat sera le cultivateur de coca Andrónico Gutiérrez, et que le nouveau président de l’Assemblée sera l’instituteur rural Freddy Mamani.

La première session officielle du nouveau Parlement aura lieu le 8 novembre, à l’occasion de l’investiture du président massiste Luis Arce et de son vice-président David Choquehuanca.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.correodelorinoco.gob.ve/nuevo-parlamento-boliviano-sesionara-a-partir-del-3-de-noviembre/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-le-nouveau-parlement-siegera-a-partir-du-3-novembre.html