Bolivie : Les terroristes de l’Union des Jeunes de Santa Cruz en fuite aux Etats-Unis

Maintenant que la Justice du nouveau Gouvernement bolivien essaie d’arrêter ceux qui ont assassiné le peuple, ce qu’on savait déjà est rendu public : la plupart des criminels ne sont déjà plus en Bolivie. L’ancien ministre Murillo a fui au Panamá, l’ex-ministre Romero au Brésil, et si ça ne suffisait pas, on a appris dans la matinée du 3 novembre à 04:25 que le dirigeant de l’Union des Jeunes de Santa Cruz est parti avec d’autres dirigeants de plates-formes civiques (environ 24 personnes) pour les Etats-Unis pour ne pas être jugés pour les délits de sédition et de terrorisme commis avant et pendant le coup d’Etat contre Evo.

Williams Kaliman, formé à l’Ecole des Amériques, qui a demandé à Evo Morales Ayma de démissionner en le menaçant de tuer ses sœurs, s’y est également réfugié.

Il se passe la même chose que quand on a voulu juger l’ex-président «Goni» Sánchez de Lozada et ses complices pour crimes et corruption : ils ont tous pu fuir et l’impunité s’est imposée malgré la nécessité impérieuse de châtier les coupables.

