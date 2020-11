Brésil : Bolsonaro sans Trump

Par Emir Sader

Bolsonaro a été élu grâce à la fraude à cause de la nécessité impérieuse pour la droite brésilienne d’empêcher le Parti des Travailleurs (PT) de revenir au pouvoir. Une nécessité identique à celle de la droite étasunienne de vaincre les démocrates en 2016, 2 ans avant l’élection de Bolsonaro au Brésil.

Mais Bolsonaro a adhéré au style et à l’action de Trump pour construire un discours et projeter son image de nouveau dirigeant de l’extrême-droite au Brésil. Sa façon de gouverner et son discours ont pris le ton des attaques des médias considérés comme ses ennemis, du Congrès et du Pouvoir Judiciaire. Négationniste dans le domaine de la science, des mouvements sociaux, de la démocratie et des droits de l’homme avec un langage agressif.

Bolsonaro a affronté un moment de crise pendant sa deuxième année de gouvernement, même avant la défaite de Trump mais maintenant, sans son grand homme et son grand inspirateur, sans sa référence en politique étrangère, qu’adviendra-t-il de Bolsonaro sans Trump ?

Pour Bolsonaro, la défaite du style de gouvernement de Trump, l’un des rares présidents des Etats-Unis à ne pas avoir été réélu, est un coup très dur. Sa première réaction est peut-être le renforcement du pragmatisme qu’il a commencé à appliquer en baissant le ton idéologique et fondamentaliste de son discours, en faisant des alliances avec le Congrès et le Pouvoir Judiciaire.

Mais cela ne suffit pas parce qu’avec le nouveau Gouvernement à Washington, il y aura des sujets sur lesquels le Gouvernement brésilien va subir de fortes pressions, en particulier les sujets concernant les relations étrangères, l’environnement et les droits de l’homme. En ce qui concerne l’Amazonie, on peut déjà voir l’argument rebattu de la défense de la souveraineté nationale dénoncer les ambitions nord-américaines sur l’Amazonie.

Mais cela n’aura pas de grands effets. On envisage déjà le transfert du ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, à un autre secteur du Gouvernement. Il est également peu probable que le chancelier Ernesto Araujo reste en place et il y aura des changements au ministère de la Citoyenneté, en charge des sujets concernant les droits de l’homme.

La chancelier avait assuré avant les élections aux Etats-Unis que le Brésil prétendait être « un paria. » Mais une chose est d’être un paria avec pour associé les Etats-Unis et une autre d’être un paria avec des Gouvernements isolés et sans aucun prestige international. Il est probable que le Gouvernement brésilien changera sa position vers l’étranger, même dans les organisations internationales et dans ses relations avec les pays voisins.

Bolsonaro a déjà écrit dans l’un de ses twitts de ces jours-ci qu’il existe une tendance vers le renforcement de la gauche en Amérique Latine et a prévenu que cette tendance pourrait atteindre le Brésil. Le Gouvernement brésilien a beaucoup tardé mais ila salué le nouveau président de la Bolivie. Il doit baisser le ton envers l’Argentine mais pas nécessairement envers Cuba et le Venezuela.

Le vice-président brésilien, Hamilton Mourão, a tenté de palier les effets de la détérioration prévisible des relations avec les Etats-Unis en alléguant que les relations de Bolsonaro et de ses fils avec Trump sont des relations personnelles mais qu’il espère que les relations d’Etat à Etat se maintiendront en préservant les intérêts fondamentaux des 2 parties. Les accords économiques signés récemment entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Brésil peuvent être révisés ainsi que d’autres accords, selon l’attitude que Gouvernement de Biden aura envers le Brésil. Dans l’immédiat, le retour des Etats-Unis dans les organismes multilatéraux conditionnera l’isolement du Gouvernement brésilien.

Mais le plus grave coup pour Bolsonaro, c’est de se rendre compte quele trumpisme a échoué en tant que façon de gouverner. Il n’a pas obtenu la réélection, un objectif essentiel du président brésilien. Il est difficile de savoir comment Bolsonaro assimilera ces faits. S’il va chercher uen explication au hasard, prise dans le discours même de Trump, comme une fraude aux élections, comme on le voit déjà dans l’un des twitts du président brésilien ou s’il va faire comme si de rien n’était.

De toute façon, le trumpisme montre ses limites. La défaite de Trump est très grave pour le président brésilien. Le transformation des élections en referendum pour ou contre Trump a fonctionné et marque la voie que devrait suivre l’opposition brésilienne pour vaincre aussi ici le trumpisme de Bolsonaro.

Source: Página 12

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/brasil-bolsonaro-sin-trump/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bresil-bolsonaro-sans-trump.html