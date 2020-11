Brésil : Des sanctions si les feux en Amazonie ne sont pas éteints

Le président élu des Etats-Unis Joe Biden, a menacé d’imposer des sanctions au Brésil si les incendies dans l’Amazonie brésilienne ne sont pas éteints.

Le chef de l’Etat brésilien, Jair Bolsonaro, a critiqué ces déclarations et a dit : « Nous avons vu, il y a quelques jours, un grand candidat au poste de chef de l’Etat dire que si on n’éteint pas les feux dans l’Amazonie, des sanctions commerciales contre le Brésil seront mises en place » et il a ajouté : « la diplomatie seule n’y arrive pas. » « Quand on en a fini avec al salive, il faut avoir la poudre, sinon, ça ne fonctionne pas, » a-t-il ajouté dans son message et il a dit au ministre des affaires étrangères de remplacer la diplomatie par la poudre.

Jair Bolsonaro avait déjà critiqué Biden le 30 septembre dernier quand celui-ci, alors candidat à la présidence, avait proposé de réunir un fonds mondial de 20 000 000 000 de $ pour affronter les incendies de forêts dans l’Amazonie.

Ce qu’on prévoyait avec l’élection de Biden: la rhétorique nationaliste destinée à justifier a destruction de l’Amazonie financée par des capitaux étrangers. @teleSURtv pic.twitter.com/2fE2esc09F

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) 10 novembre 2020

