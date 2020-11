Brésil : La droite en crise

Par Emir Sader

Tous les secteurs qui composent la droite brésilienne, des plus extrêmes aux plus modérés, se conformaient à la soumission à la direction de Jair Bolsonaro et pensaient qu’il serait leur candidat en 2022 pour tenter à nouveau, d’une façon ou d’une autre, de vaincre le PT. L’augmentation du soutien à Bolsonaro après qu’il ait accordé une aide d’urgence a confirmé à plusieurs secteurs qui voulaient avoir un autre candidat qu’il serait impossible de discuter avec lui.

Mais tout à coup, le Gouvernement est à nouveau entré en crise à cause de l’accumulation d’une série de faits qui ont directement porté atteinte à Bolsonaro et l’ont déséquilibré. Avant les élections aux Etats-Unis, on avait déjà diffusé une série de dénonciations concernant son fils Flávio, qui semble être dans une situation de plus en plus critique.

Ensuite sont venues les élections aux Etats-Unis qui ont pris au dépourvu Bolsonaro qui croyait ingénument aux rodomontades de Donald Trump qui affirmait qu’il serait réélu facilement. En public, Bolsonaro ne veut pas reconnaître la victoire de Biden mais mais va être obligé de digérer la nouvelle situation. Une défaite avec des conséquences à plusieurs niveaux pour lui. Avant tout, l’isolement international de la politique de son Gouvernement sans le Gouvernement de Trump.

En second lieu, cette élection représente l’échec du style politique de Bolsonaro, tandis que Trump s’ajoute à la courte liste des présidents étasuniens qui n’ont pas été réélus. Cette défaite frappe Bolsonaro au moment où tout ce qu’il fait, il le fait pour être réélu.

Troisièmement, la façon dont Trump a été vaincu, l’opposition qui réunit tous les secteurs qui le rejettent, des dirigeants modérés du parti républicain aux plus radicaux comme l’aile gauche du parti démocrate, ayant fait de cette élection un referendum pour ou contre Trump. Une situation que vit aussi Bolsonaro quand ses paroles sont confrontées à la réalité désastreuse de son gouvernement, une tactique qui peut être suivie par l’opposition brésilienne.

Quatrièmement, la pression que le nouveau Gouvernement étasunien fera peser sur le Brésilien, surtout sur les sujets concernant la protection de l’Amazonie, sur les questions concernant les droits de l’homme et en politique internationale. La vie du Gouvernement ne sera pas facile dès le lendemain du jour où le nouveau Gouvernement étasunien entrera en fonctions.

Les élections municipales ont donné de mauvais résultats pour Bolsonaro. Au début, il a dit qu’il en participerait pas aux campagnes mais il a fini par y participer de la façon la plus désastreuse. Et il en a été le plus grand perdant, tous les secteurs de l’opposition en étant sortis renforcés, aussi bien les secteurs de droite que ceux de gauche.

Les différents secteurs de droite s’éloignent de Bolsonaro, Le PSDB réaffirme que son candidat sera João Doria, le gouverneur de São Paulo. Le DEM, qui s’est renforcé à ces élections, commence à se préparer à prendre Luciano Huck, une pop star de la télévision, comme candidat. Le PSD, le parti qui a eu le plus d’élus à ces élections, dit qu’il aura son propre candidat. Le bloc politique de soutien à Bolsonaro s’affaiblit ainsi et il dépend de plus en plus du Centrao, un allié peu sûr dans la mesure où les nouvelles élections présidentielles approchent.

Paradoxalement , quand existe un esprit d’unité dans la gauche, c’est la droite qui souffre le plus de ses divisions et entre ouvertement en crise. Bolsonaro dépend plus qu’avant de la situation économique qui est très mauvaise. En 2022 se présente alors de plus en plus favorable à la gauche. A condition que la grande crise qui approche n’impose pas un délai plus court au Gouvernement actuel.

