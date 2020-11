Colombie : Iván Duque et Juan Guaidó trahissent Trump après sa défaite aux élections

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a fait savoir que le politicien d’extrême-droite Juan Guaidó et le président colombien Iván Duque ont trahi immédiatement Donald Trump après sa défaite aux élections étasuniennes et se sont empressés de féliciter Joe Biden en tant que président élu après les résultats annoncés après 5 jours d’incertitude dus à l’archaïque système électoral des Etats-Unis.

« Que pensez-vous qu’ont fait Juan Guaidó et Iván Duque, qu’est-ce qu’ils ont fait à Donald Trump?. Trump a cru en Guaidó, à ce ptit monstre à qui, en 2 ans, ila remis plus de 800 000 000 de $, » a déclaré le chef de l’Etat.

« Le Gouvernement de Trump a donné des dollars à pleines mains à Guaidó. Et qu’est-ce qu’il a fait à propos de Trump ? il lui a causé un autre problème, la défaite de Trump lui fait de la peine et 5 minutes plus tard, quand la télévision des Etats-Unis a annoncé que Biden avait gagné , Guaidó a abandonné Trump. Les rats quittent le navire quand le bateau coule. »

« Allo, Donald… Peut-être que ce message arrivera à Trump. Tu te rends compte, est-ce que tu peux imaginer un scorpion qui, en 5 minutes, t’a trahi, peu importent les 800 000 000 de $ que tu lui a donnés ? » a-t-il déclaré en public.

Le président colombien Iván Duque, qui a fait campagne depuis la Colombie pour la réélection du magnat étasunien mais n’a pas tardé à se mettre aux ordres de Biden quand Trump a perdu toute chance d’être élu.

« Son ambassadeur Santos, que je connais, disait qu’il était bolivarien et chaviste, disait à Chávez de lui dédicacer des photos parce que sa femme et ses fils étaient chavistes, » s’est souvenu le président Maduro à propos de cet ancien diplomate colombien. « Pancho Santos, ambassadeur de Duque aux Etats-Unis a fait campagne. Álvaro Uribe aussi et 5 minutes après qu’ait été annoncée la victoire de Biden, ils ont abandonné Trump, » a-t-il raconté.

Pendant ce temps, Trump disait qu’il irait à la Cour Suprême parce qu’il en reconnaissait pas sa défaite et son avocat Rudy Giulani affirmait qu’ils vont à la Cour Suprême parce qu’ils considèrent qu’il y a eu « une grosse fraude » aux Etats-Unis. Malgré ces déclarations, jusqu’à présent, même Luis Almagro et la droite du continent sont restés muets sans faire mine d’accompagner le magnat de la Maison Blanche dans sa plainte judiciaire, a averti le président Maduro.

« Guaidó et Duque sont allés féliciter Joe Biden. Traîtres ! Des choses vraies, Sancho. Des choses que nous voyons tous et que nous devons voir, incroyables mais vraies. C’est comme ça, dirait l’autre. »

Le président vénézuélien a alerté sur le fait que le Gouvernement Bolivarien, du Venezuela, interprète très bien ce qui s’est passé aux élections des Etats-Unis et ce n’est pas un mensonge.

« Donald Trump a laissé un champ de mines entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Venezuela, un champ de boue. Je le sais et nous le savons, c’est pourquoi nous travaillerons patiemment avec la bénédiction de dieu, » a-t-il déclaré à propos des futures relations avec le nouveau gouvernement étasunien.

« C’est la vérité, c’est la réalité, cette droite trahit. C’est pourquoi, au Venezuela, nous les appelons le G4RP, le groupe des 4 rats pelés dirigés par le grand rat super-pelé Juan Guaidó, je demande pardon à ces innocents petits animaux. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/colombia-pese-a-la-entrega-de-800-millones-ivan-duque-y-juan-guaido-traicionaron-a-trump-tras-su-derrota-electoral-en-ee-uu/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/colombie-ivan-duque-et-juan-guaido-trahissent-trump-apres-sa-defaite-aux-elections.html