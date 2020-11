Cuba : Activation des plans pour la réduction des risques

Le Conseil de la Défense Civile a décrété l'état d'alerte aux cyclones dans le centre de notre île.

La Havane, 7 nov. (RHC).- L’État-major de la Défense civile s’est réuni ce vendredi face à la menace de la tempête tropicale Eta.

Le chef de cette entité, le général Ramón Pardo Guerra, a appelé à agir comme prévu dans les plans de réduction des risques de catastrophe.

Sous forme d'ouragan, Eta a frappé l’Amérique Centrale où elle a fait une cinquantaine de morts.

Le général Pardo Guerra a demandé de prévoir et d'éviter tout risque éventuel, en vue de protéger la population et l'économie, et de passer au redressement du pays dès que la phase de redressement sera décrétée.

D’après les prévisions de l’Institut de Météorologie, Eta pourrait affecter en premier lieu la région centrale de notre île.

