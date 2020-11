Cuba : Cuba comptera 4 candidats vaccins contre le coronavirus avant la fin de l’année

"Malgré le renforcement du blocus, le caractère humain de la science cubaine permet de surmonter les obstacles pour sauver des vies" Bruno Rodríguez

La Havane, 6 novembre (RHC) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a indiqué ce jeudi sur son compte Twitter que Cuba aura quatre candidats vaccins contre le Covid-19 en phase d’essais cliniques d'ici la fin de l'année.

«#Cuba comptera 4 candidats vaccins contre le #COVID19 en essais cliniques d'ici la fin de cette année et immunisera toute sa population en 2021», a tweeté le chef de la diplomatie cubaine.

Bruno Rodríguez a déclaré que malgré le renforcement du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis, la nature humaine de la science cubaine permet de surmonter les obstacles afin de sauver des vies.

D'autres candidats vaccins ont suivi Soberana 01, qui a fait la une à la mi-août.

Ce mercredi, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a inclus le deuxième candidat vaccin cubain, Soberana 02, dans son site officiel des projets en phase d'essais cliniques contre le COVID-19.

Tous deux font partie des 47 enregistrés dans le monde entier par l'organisation internationale.

Cette semaine, on a appris que le Centre de Génie Génétique et de Biotechnologie travaille sur le troisième candidat vaccin cubain contre cette maladie, le premier à être administré par le nez et non par injection, comme les autres.

Le président du groupe commercial cubain BioCubaFarma, Eduardo Martínez, a récemment confirmé sur Twitter que la communauté scientifique devrait enregistrer un quatrième candidat vaccin contre la pandémie avant la fin de l’année.

L'expert a déclaré que d'ici 2021, la population cubaine sera immunisée contre le SARS-CoV-2.

