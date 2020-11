Cuba : Cuba diversifie ses exportations en misant sur la qualité

La Havane, 19 nov. (RHC).- La première vice-ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, Ana Teresita González Fraga, a déclaré que Cuba diversifie ses exportations en misant sur la qualité et la valeur ajoutée.

Dans un Tweet, la vice-ministre a fait référence au miel d'abeille et à d'autres produits dérivés de la ruche, notamment le développement du venin d'abeille, de la propolis, de la cire et des cosmétiques.

«Malgré le blocus économique, commercial et financier des États-Unis et les effets du Covid-19, l'entreprise apicole cubaine maintient ses plans d'exportation de miel », avait récemment déclaré Lazaro Bruno Garcia, directeur général de cette entité.

Il a expliqué à Cubadebate que d'ici 2021, l'entité a déjà conçu son plan de développement et entend accroître la commercialisation des reines, des boîtes à abeilles, des feuilles de cire estampillées, des outils, des moyens de protection et des intrants pour la production d'abeilles.

Dans un autre tweet, Ana Teresita González a indiqué que notre pays exporte des civelles (alevins d'anguille) en Asie et en Europe et promeut dans son portefeuille de projets d'investissement étranger le développement d'entreprises attrayantes pour la production et l'exportation de petits poissons au goût, à la texture et à la valeur nutritionnelle exquis, avec des prix élevés sur le marché étranger.

À Baracoa, dans l'est de Cuba, la civelle est pêchée à l'embouchure des rivières et commercialisée avec une taille comprise entre cinq et six centimètres de long et trois ou quatre millimètres de large.

Les experts affirment que la capture de cet alevin s'étend de septembre à mars, sa période optimale s'étendant du neuvième mois de l'année à novembre.

