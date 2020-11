Cuba : Cuba facilite les investissements étrangers

Par Roberto Morejón

Avec de nouveaux pas faits ces dernières semaines, Cuba a élargi les mécanismes chargés d’encourager et de déblayer le chemin vers la matérialisation des investissements étrangers.

La plus grande des Antilles a déjà un siège dans le « Guichet Unique des Investissements Étrangers », un canal en fonctions depuis janvier dernier, mais sur un site provisoire.

Avec plus d’une centaine de démarches de modalités d’investissements étrangers présentées par des hommes d’affaires étrangers, ledit guichet d’entrée illustre les objectifs du pays d’accélérer les procédures sans renoncer à la qualité.

L’accès ponctuel a également comme avantage qu’il agit afin que n’importe quelle entité dans le monde puisse contacter et connaître les potentialités d’affaires à Cuba.

La Chambre de Commerce agit aussi en faveur des propositions car elle promeut des biens et des services exportables car ses spécialistes ont réalisé plus de 40 visioconférences avec des contreparties de 17 pays pendant l’année en cours.

Le Journal Officiel de la République de Cuba s’est référé récemment à des décrets lois qui entreront en vigueur le 23 novembre prochain.

Ces préceptes permettront l’utilisation de garanties mercantiles dans le soutien de financements liés aux investissements étrangers.

Comme on peut le constater, Cuba organise sa plateforme d’analyse, de traitement et de bénéfices des suggestions des hommes d’affaire pour travailler ici avec leurs capitaux, leurs technologies et leurs canaux de marchés.

Bien que notre pays ait réussi à augmenter avec sa Loi sur les Investissements Étrangers l’afflux d’intérêts vers cette destination, les montants sont au-dessous de ceux escomptés.

L’année 2020 a été particulièrement négative à cause de l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans le cas spécifique de Cuba, le blocus de l’administration étasunienne a renforcé la traque des transactions financières.

Nous parlons d’une situation tendue et pour la surmonter, avancer et ne pas reculer, Cuba a approuvé la Stratégie Économique et Sociale.

Dans cette conjoncture, des chefs d’entreprise provenant d’autres latitudes ont exprimé leur confiance dans ce marché et au terme des études nécessaires ils ont rendu officiels des projets ces derniers mois.

L’objectif consiste à augmenter la participation directe des investissements étrangers en tant que source très importante pour le développement de l’économie cubaine.

