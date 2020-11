Cuba : Essais cliniques pour 2 autres candidats vaccins cubains contre le Covid-19

La Havane, 27 nov. (RHC) Cuba détient aujourd'hui quatre candidats vaccins contre le Covid-19 enregistrés auprès de l’entité pour le contrôle des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux, le CECMED.

Cette institution a autorisé ce jeudi les essais cliniques des candidats vaccins Mambisa et Abdala développés par le CIGB, le Centre de Génie génétique et de Biotechnologie de La Havane.

Le premier, CIGB 669 ou Mambisa, sera appliqué par le nez; le second, nommé Abdala (CIGB 66), sera administré par voie intramusculaire.

Le médicament CIGB 669 explore la voie nasale et constitue un vaccin sous-unitaire qui utilise la protéine AgnHB comme antigène, avec la capacité de stimuler la réponse immunitaire au niveau des muqueuses, première barrière pour affronter un pathogène et dans le comportement systémique.

Elle a été nommée Mambisa, en hommage aux femmes qui ont combattu dans les guerres d'indépendance dans la seconde moitié du 19e siècle.

Le second de ces candidats, et le quatrième de Cuba, utilise une levure comme protéine de liaison aux récepteurs et de l'alumine comme adjuvant, ont expliqué les développeurs.

Baptisée Abdala, en hommage au premier poème dramatique de l'intellectuel cubain José Martí (1869), l'étude visera à évaluer la sécurité dans un premier temps.

Dans un deuxième temps, en plus de la sécurité, la capacité de réponse immunitaire d'un groupe plus important de volontaires sera évaluée.

Cuba a été le premier pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes, et le 30e au monde, à recevoir l'autorisation de commencer les essais cliniques d'un candidat vaccin contre le Covid-19 appelé Soberana 01, en août.

Début novembre, l'OMS a inclus un deuxième candidat vaccin cubain (Soberana 02) dans le site officiel des projets en phase d'essais cliniques contre la maladie.

Tous deux, développés par l’Institut Finlay Institute, figurent sur la liste des 47 candidats enregistrés dans le monde et progressent bien dans les essais cliniques sur l'homme.

En parallèle, la CIGB travaillait sur ces deux autres projets.

Plus de 200 candidats vaccins sont en cours de développement dans le monde, dont 47 ont été testés sur l'homme et 10 passent à la phase finale des essais cliniques.

Les pays ayant les propositions les plus avancées sont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, l'Inde et la Russie.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

