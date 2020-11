Cuba : Présentation au Royaume-Uni d'une entreprise mixte cubano-britannique

BioFarma Innovations distribuera en Europe les produits de la biotechnologie cubaine.

Londres, 21 novembre (RHC).- La entreprise mixte cubano-britannique BioFarma Innovations a fait ses débuts officiels au Royaume-Uni ce vendredi lors d'un séminaire en ligne montrant les progrès de Cuba dans le secteur de la biotechnologie.

Parrainée par le Conseil des Caraïbes, la rencontre a mis l’accent sur les avantages de cette association économique et commerciale.

BioFarma Innovations, fruit d'un accord entre la société cubaine BioCubaFarma et la société britannique SG Innovations Ltd, a été créée en août dernier, dans le but de donner au Commonwealth britannique et à l'Europe un accès plus rapide au vaste portefeuille de médicaments brevetés par l'industrie biotechnologique cubaine, ainsi qu'à l'expérience de notre pays dans ce secteur.

Le séminaire intitulé «Bringing Cuban biopharmaceuticals to patients worldwide - a new British-Cuban joint-venture» a également abordé la commercialisation des produits pharmaceutiques dans le monde entier, la protection de la propriété intellectuelle et les possibilités qui existent d'étendre cette relation et d'apporter les médicaments cubains à un plus grand nombre de patients dans le monde.

Selon l'ambassade de Cuba à Londres, les panélistes ont souligné la participation de la science cubaine dans la lutte contre la pandémie, l'utilisation réussie des produits biotechnologiques cubains dans la lutte contre Covid-19, et le développement de quatre candidats vaccins contre le Covid-19.

Il a également été noté que tous ces résultats ont été obtenus malgré l'intensification du blocus économique, commercial et financier unilatéral que les États-Unis maintiennent depuis presque 60 ans.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/240304-presentation-au-royaume-uni-dune-entreprise-mixte-cubano-britannique