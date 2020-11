Equateur : L’Assemblée Nationale destitue la ministre du Gouvernement

L’Assemblée Nationale de l’Equateur a destitué mardi la ministre du Gouvernement María Paula Romo grâce à un procès politique et il est possible qu’elle soit l’objet d’une procédure légale.

« Par 104 voix, la session plénière virtuelle a décidé de censurer et de destituer la ministre du Gouvernement et de le notifier à tous les organes de l’Etat pour qu’ils engagent les investigations dans le domaine de leurs compétences, » dit le message virtuel.

Romo a été l’objet d’un procès politique à cause de l’utilisation de bombes lacrymogènes périmées contre des manifestants en octobre 2019 par des membres de la police nationale de l’Equateur.

On l’a aussi condamnée pour le lancement de gaz lacrymogènes contre des centres de paix et d’accueil humanitaire installés à l’Université Salesiana et à l’Université catholique de Quito où se trouvait une partie des manifestants indigènes et paysans parmi lesquels beaucoup de femmes et d’enfants.

« María Paula Romo censurée et destituée !

L’histoire courte mais néfaste d’une femme dont les ambitions et la perversité n’ont pas eu de limites et à laquelle un traître inepte a offert un pouvoir absolu est terminée. elle devra affronter la véritable justice pour ses crimes. »

— Rafael Correa (@MashiRafael) 25 novembre 2020

Après cette annonce, le président , Lenín Moreno a fait savoir qu’il avait signé le décret de nomination du nouveau ministre du Gouvernement, le général de la Police Patricio Pazmiño, avocat et juriste, qui a présidé la Cour Constitutionnelle de 2008 à 2012.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/asamblea-nacional-ecuador-destituye-ministra-gobierno-20201124-0048.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/equateur-l-assemblee-nationale-destitue-la-ministre-du-gouvernement.html