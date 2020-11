Equateur : Lenín Moreno nomme un ancien général ministre du Gouvernement

Après la destitution de la ministre du Gouvernement María Paula Romo par l’Assemblée Nationale, le président équatorien Lenín Moreno a annoncé la nomination de l’ ancien général de la Police Patricio Pazmiño ministre du Gouvernement.

Celui-ci était vice-ministre du Gouvernement et avait était vice-ministre de l’Intérieur à partir de février 2019 et ensuite vice-ministre du Gouvernement et de la sécurité.

Pendant son passage dans la police nationale, Patricio Pazmiño était à la tête de la direction générale antidrogues de la police judiciaire, de la direction générale des opérations et a été chef de l’Etat-Major.

Dans son message, Lenín Moreno a remercié María Paula Romo : « Avec le départ de la ministre, le Gouvernement perd une fonctionnaire courageuse. Le pays perd le service d’une citoyenne courageuse et engagée. Merci à toi, María Paula, pour avoir affronté la plus importante crise sanitaire que nous ayons vécu au COE National (..) Merci pour ta défense de la démocratie. »

Et il a précisé qu’il « ne partage pas mais respectera » la décision de l’Assemblée Nationale de censurer et de destituer María Paula Romo.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/lenin-moreno-nuevo-ministro-gobierno-20201124-0051.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/equateur-lenin-moreno-nomme-un-ancien-general-ministre-du-gouvernement.html