Equateur : Moreno remercie le FMI pour sa vision sociale

Par Juan Carlos Cabezas

Quito, 30 oct 2020 (La Calle).- Pour Lenín Moreno, en Equateur, il n’y a pas de famine grâce à 2 choses :

Un gouvernement responsable

La vision sociale du Fonds Monétaire International.

Ce ne sont que 2 des idées que le président a développées lors d’une visio-conférence organisée par AS/COA America Society Council of the Americas, un forum international qui met sur scène les présidents et des patrons de la région et des Etats-Unis.

Moreno, au début du débat, a montré beaucoup d’empathie envers les patrons : « Auparavant, quand j’étais marxiste, j’avais une idée erronée des patrons mais maintenant, je les vois autrement. Je disais à un ami, juste hier, que les travailleurs ont l’habitude de critiquer lres patrons mais qu’ils ne disent rien à propos des sportifs qui ont même plus d’argent et de luxe qu’eux. »

Ce n’est pas la première fois que Moreno parle des sportifs de façon péjorative.

Sur le coronavirus

Avant de parler de la façon dont l’Equateur est devenu le leader mondial du contrôle des malades et des morts, Moreno a affirmé qu’il a été victime d’un guet-apens : « J’ai hérité d’un guet-apens, le guet-apens typique des socialistes du XXIème siècle. Je suppose qu’ils pensaient qu’ils ne gagneraient pas les élections, c’est pourquoi ils m’ont laissé une situation qui assurait mon échec au pouvoir. »

C’est, selon Moreno, grâce aux décisions de son Gouvernement et à la « conscience sociale du FMI, » que l’Equateur a réussi à devenir un exemple pour la région dans le contrôle de la pandémie, au point où nous en sommes.

« Nous ne savons pas d’où est venu le virus, les connaissances des épidémiologistes nous ont permis de le combattre comme il fallait avec la trilogie : distance, hygiène, masque.

J’ai hérité d’un guet-apens, c’est le guet-apens typique pour que ceux qui arrivent au pouvoir échouent : « Au prochain gouvernement, on ne va pas lui laisser la table mise comme ils m’ont dit, à moi, mais un meilleure situation pour un développement normal. »

Le chien mort, plus de rage

C’est une autre maxime du ministre de la santé. Selon Moreno, c’est cette idée importante qu a permis à des héros comme Jorge Wated de commencer à rammassr les cadavres.

Il parle ainsi du président de la Sécurité Sociale qui, pendant les mois de la crise provoquée par les morts à Guayaquil, s’était mis à ramasser directement les cadavres.

« Jorge Wated est une toute petite personne (sic) mais grande par ses actions. Wated a commencé à ramasser les cadavres lui-même. C’est le ministre de la santé, Juan Carlos (pardon, j’ai oublié son nom) qui a dit clairement qu’on pouvait ramasser les cadavres, il a dit, pardonnez cette phrase : « le chien mort, plus de rage. » C’est à ce moment-là que nous avons commencé à fournir des camions frigorifiques car les gens jetaient les corps dans la rue par peur de la contagion. »

« En Equateur, il n’y a pas de famine parce qu’il y a un gouvernement responsable »

C’est alors qu’il a dit l’une de ses fameuses perles : « Nous n’avons pas fait ce qui était populaire mais c e qui était correct car la démagogie ne sauve pas de vies. » Ila qualifié les patrons de héros comme les paysans car grâce à eux, le pain ne manque pas.

Des tablettes pour tous les enfants

Puis, le moment des questions est arrivé. Et la situation ne s’est pas améliorée. Selon le président de l’ Equateur, la réforme fiscale et la signature d’un nouveau traité de libre commerce avec les Etats-Unis seront le problème du prochain Gouvernement.

Dans l’immédiat, les actions de son Gouvernement jusqu’à al fin de son mandat, seront :

Des tablettes pour les enfants

Une connexion internet gratuite pour au moins 95% des Equatoriens

Il a réaffirmé son admiration pour les Etats-Unis en particulier e et du système de santé tombe dans des mains privées. Pour finir, il s’est demandé : Pourquoi volent-ils autant ? en réponse à une question sur la corruption.

« Le socialisme du XXIème siècle cherche à créer quelque chose de similaire au Reich allemand, un Gouvernement de plus de 1000 ans (au moins 300 ans) pour continuer à voler mais cela nécessite de voler autant, il n’y a pas d’autre explication. »

Il a terminé en lançant un appel à tous les patrons pour qu’ils viennent en Equateur, surtout s’ils ont un « intérêt ésotérique. »

A la fin, la satisfaction de Moreno se voit sur son visage mais même le condor du drapeau national dans son bureau semble avoir un peu vieilli.

Source : Radioalacalle.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/ecuador-moreno-agradece-al-fondo-monetario-por-su-vision-social/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/equateur-moreno-remercie-le-fmi-pour-sa-vision-sociale.html