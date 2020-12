Guatemala : Des journalistes blessés en couvrant les manifestations

5 journalistes au moins ont été blessés lors des incidents violents qui se osnt produits pendant la manifestation qui exigeait la démission du président Alejandro Giammattei.

Un groupe de personnes a commencé à intimider des reporters et des cameramen qui faisaient leur travail d’information et pour éviter que la situation ne dégénère, ils ont décidé de reculer pour éviter un éventuel affrontement et une éventuelle agression.

Les journalistes ont été agressés par des personnes cagoulées qui avaient incendié un autobus à une entrée du Palais National de la Culture (bureau du Gouvernement).

Parmi les victimes de cette agression se trouvent un cameraman et un reporter de Guatevisión, un photographe et un membre de l’équipe de presse de la Fédération guatémaltèque des Ecoles Radiophoniques (FGER), le photographe Óscar Rivas du média local Nuestro Diario et une journaliste du média digital Ruda qui a été frappé par un inconnu avec un tube, selon le journaliste Ángel Mazariegos Rivas, de l’agence Ocote.

Ces attaques ont été condamnées par le protecteur des droits de l’homme du Guatémala Jordán Rodas, qui a affirmé qu’il faut que l’Etat mette en place desprotocoles de sécurité pour les journalistes.

« Il est tout à fait regrettable que les journalistes soient harcelés en permanence et objets de violence. Heureusement, le rapporteur sur la liberté d’expression de la CIDH est très inquiet et au courant des circonstances en attendant que les forces de sécurité et les enquêteurs fassent leur travail, » a-t-il déclaré.

La PDH a fait savoir que les réseaux sociaux que des défenseurs ont déposé des plaintes devant le Procureur pour les délits contre les journalistes pour que ce soit le Ministère Public qui se charge d’approfondir les faits.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/periodistas-heridos-protestas-guatemala-20201129-0001.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/guatemala-des-journalistes-blesses-en-couvrant-les-manifestations.html