Mexique : Le  Sénat  approuve une modification  du système  judiciaire

Avec l’aval de la majorité de l’opposition, le Sénat de la République a approuvé ce soir la réforme du pouvoir judicaire qui élève la Cour Suprême de Justice au rang de tribunal de contrôle constitutionnel et avance vers l’éradication du népotisme et de la corruption parmi les juges, les magistrats et les ministres par 83 voix pour, 13 contre et 2 abstentions.

Le PRI, le PRD et la majorité du PAN qui, jusqu’à la veille, avaient pris position contre, se sont joints à Morena et à ses alliés pour obtenir la majorité qualifiée nécessaire à l’approbation de cette réforme.

Ceci, au milieu des critiques de MC et de 3 législateurs d’Action Nationale qui ont déploré à la tribune que le bloc d’opposition ait été brisé et ont accusé des gouverneurs et de la Cour Suprême d’avoir organisé des pressions et des cabales pour obtenir dette modification de 6 articles de la Constitution.

Le coordinateur de Morena, Ricardo Monreal, a reconnu que la réforme n’est pas suffisante mais est une avancée importante pour obtenir les changements nécessaires dans le domaine judiciaire. Il a déclaré qu’on n’avait pas donné trop de contrôle au président de la Cour Suprême ou qu’on n’avait pas créé un déséquilibre des pouvoirs comme le dit le coordinateur de MC, Dante Delgado, d’autres membres de ce groupe et même le moréniste Germán Martínez.

L’ex-directeur de l’IMSS a voté contre et a dit que la réforme donne trop de pouvoirs au président de la Cour Suprême, auteur de l’initiative présentée par le président de la République et que cette réforme ne met pas fin aux réseaux de complicité et de corruption qui persistent dans le pouvoir judiciaire.

Monreal a répondu qu’on doit tenir compte du fait que c’est une réforme interne au pouvoir judiciaire qui n’implique aucune augmentation du pouvoir du président de la Cour Suprême et que l’étape suivante sera « la réforme vers l’extérieur parce que les réseaux institutionnels de complicité, de trafic d’influences restent intacts ainsi que les salaires des magistrats et des ministres qui sont au-dessus de ceux du Gouvernement et des législateurs. »

Il a aussi rejeté les déclarations du membre du PAN Damián Zepeda et du coordinateur de MC, Dante Delgado, disant que la réforme de l’article 105 de la Constitution enlève aux municipalités la possibilité de présenter des différents constitutionnels.

« Cela n’est pas éliminé et ne disparaît pas, » on envisage que qu’on puisse uniquement invoquer des différents constitutionnels pour des violations de la Constitution et des droits de l’homme reconnus dans les traités internationaux. »

Monsieur Martínez a averti que ce n’est pas la reforma que le président López Obrador souhaitait et a avancé qu’il irait au rapporteur de l’ONU pour l’Indépendance des Magistrats et au Barreau des Avocats « à propos de ce qu’il m’a demandé et m’a interdit » dans ce processus législatif.

Le changement de dernière heure de la majorité du PAN, du PRI et du PRD qui, ces derniers jours, avaient rejeté cette réforme, a provoqué l’indignation du groupe de MC. Juan Zepeda a demandé comment il était possible que d’un jour à l’autre, ils aient changé d’opinion. Combien de mandats d’arrêt aurotn été montrés » pour qu’ils donnent leur voix, a-t-il déclaré et il a fait noter qu’il n’avait jamais vu une cabale de gouverneurs et du président de la Cour Suprême de cette sorte.

Parmi les législateurs circulait la rumeur que le PAN aurait négocié sa voix pour qu’on n’agisse pas contre les gouverneurs du PAN accusés d’avoir reçu des pots-de-vin sous le mandat précédent pour approuver la réforme de l’énergie.

