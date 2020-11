Pérou : Après la destitution de Vizcarra, la crise touche le fond

« Ce n’est pas pour Vizcarra, c’est pour mon pays, » dut l’une des pancartes qui se répètent dans les nombreuses marches de protestation qui couvrent presque toutes les strates sociales contre le nouveau président du Pérou, Manuel Merino.

Cette phrase exprime le rejet de Merino et de la coalition conservatrice qui a réussi à destituer, le 9 novembre, le président Martín Vizcarra bien que les citoyens, aient exprimé majoritairement dans des sondages, leur opposition à la destitution du président sous prétexte de faits de corruption remontant à longtemps.

Les protestations, qui se déroulent traditionnellement dans le centre de la capitale se sont étendues à la presque totalité des quartiers de Lima, rendant impossible un gouvernement qui, jusqu’à jeudi, n’était reconnu que par le Paraguay.

La fragilité du nouveau Gouvernement dirigé par le président de l’impopulaire Congrès de la République, est évidente puisque même dans son parti (Action Populaire), il ne jouit pas d’un soutien unanime et qua dans des cercles politiques et journalistiques, on parle de sa démission et des moyens pour l’obtenir son envisagés.

Merino a installé son cabinet précédé par un vétéran politique conservateur Ántero Flores-Aráoz, qui a été la cible d’imitateurs dans les années antérieures à cause de son style pittoresque et a été ministre de la défense dans le dernier Gouvernement du néo-libéral Alan García (2006-2011).

A cette clique s’ajoute des personnalités d’extrême-droite, des économistes néo-libéraux et des éléments favorables au patronat. tout cela a provoqué l’indignation des Péruviens qui considèrent qu’ils cherchent à utiliser le Congrès pour réprimer.

Mais certains analystes estiment que la crise politique est également motivée par l’épuisement du modèle néo-libéral qui a démontré son échec en n’apportant pas de solution à la crise sanitaire au Pérou.

