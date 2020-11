Pérou : Francisco Sagasti investi comme Président de la République

Mardi soir, le nouveau Président du Pérou : Francisco Sagasti, a prêté serment. Il sera à la tête du pays jusqu’au 28 juillet 2021, date à laquelle un nouveau président sera élu.

« Moi, Francisco Sagasti, je jure que j’exercerai loyalement la charge de Président de la République pour compléter la période constitutionnelle 2016-2021pour la Patrie et pour tous les Péruviens et que je défendrai la souveraineté nationale et l’intégrité physique et morale de la République, que je respecterai et ferai respecter la Constitution politique et les lois du Pérou et que je reconnaîtrai, en respectant la liberté de culte, l’importance de l’église catholique dans la formation culturelle et morale des Péruviens. »

Dans son discours, le nouveau président a remercié le Congrès pour sa nomination et a évoqué les 2 victimes de la répression qui s’est déroulée sous le bref Gouvernement de Manuel Merino.

Le nouveau président a demandé pardon aux morts, aux blessés et aux disparus : « Au nom de l’Etat, je demande pardon à leurs familles et à eux-mêmes et à tous les jeunes qui ont marché pour défendre la démocratie. »

Ensuite, il a appelé tous les Péruviens à agir pour sortir de la crise politique actuelle :

« En ce moment de crise sans précédent (…), il est essentiel, il est nécessaire de rester calme et tranquille mais ne confondons pas cela avec de la passivité, avec du conformisme ou de la résignation. Au contraire, prenons ces temps de turbulences comme un appel à l’action, à l’engagement de nous tous pour changer cette situation et sortir de al crise. »

Et il a interpellé la classe politique à être à la hauteur et à accepter de travailler ensemble.

« Nous, la classe politique, n’avons pas été à la hauteur, nous n’avons pas su écouter ni répondre aux revendications légitimes des Péruviens (…) Nous devons remédier à cela avec un sentiment d’urgence, en laissant de côté les rancœurs et les ressentiments, en acceptant que tu es Péruvien. »

Selon ses propres mots, sa tâche principale sera de surmonter les inégalités dans le pays.

