Pérou : Le 1er jour de gouvernement de Merino fait des dizaines de blessés

Par Álvaro Meneses

Moins d’une heure après que Manuel Merino ait prêté serment comme président par intérim devant le Congrès en session plénière, il y avait déjà des blessés dans les rues du centre de Lima après la violente répression de la police contre des citoyens qui rejetaient le coup d’Etat. Dans le Jirón Cuzco, vers 11:30 du matin, un projectile de 5 cm a touché à l’épaule l’universitaire Sergio Quispe Contreras. La journée s’est achevée avec des dizaines de blessés et d’arrestations.

Un rapport de la congressiste Carolina Lizárraga Houghton est arrivé hier matin au bureau du sous-commandant général de la PNP, Jorge Lam Almonte. Il disait : « Au lie de réprimer par vous-mêmes la protestation sociale, demandez aux forces de l’ordre de vous accompagner pour éviter des troubles et que des personnes étrangères à ces protestations soient touchées. » C’est le contraire qui est arrivé.

Vers les 18 heures, la Coordination Nationale des Droits de l’Homme (CNDDHH) observait qu’au moins 18 détenu se trouvaient déjà au commissariat de Alfonso Ugarte dont 7 avaient étaient verbalisés pour non respect de la distanciation sociale, 6 avaient été arrêtés pour « troubles » et devaient être conduits à la direction de la sécurité de l’Etat et les 5 autres pour les mêmes motifs.

Face à cette situation, l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) a manifesté son inquiétude. « Selon des informations reçues, plusieurs personnes ont été blessées par des projectiles tirés par la PNP et on a même extrait un objet de 5 cm de l’épaule d’un étudiant après l’un de ces tirs. Il y a aussi eu beaucoup d’arrestations arbitraires de personnes qui exerçaient eur droit à protester, » dit l’OMCT dans sa déclaration d’aujourd’hui.

Et elle poursuit :

« L’OMCT condamne énergiquement l’usa excessif et sans distinction de al force employée par la PNP contre los manifestants et les obstacles mis à l’exercice du droit à la défense. » La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme a également exprimé son inquiétude à propos de cette crise politique et a exhorté à respecter les droits de l’homme.

La presse agressée

L’Association Nationale des Journalistes (ANP) a confirmé à Wayka que 16 reporters et photographes de presse ont été agressés pendant cette première journée de gouvernement de Manuel Merino de Lama. Le photographe du groupe El Comercio, Renzo Salazar, a été frappé sur l’avenue Abancay.

Les autres journalistes agressés sont : Grace Mora (La República), Juan Zapata (Wayka.pe), Antonio Melgarejo (La República), Iván Escudero (Radio Exitosa), Diego Vertiz (Huku Comunicaciones), Anthony Niño (Grupo El Comercio), Oscar Rosario (indépendante), Karen Santillán (Radio Exitosa), César Campos (El Comercio), Luis Villanueva (La República) et Hugo Pérez (El Comercio).

L’ ANP « déplore l’action des membres de la police qui, pendant ces dernières 48 heures, dans le cadre de l’exercice du droit légitime du citoyen à protester, a réprimé des photographes de presse, des reporters et des manifestants. »

Ainsi s’achève le premier jour de gouvernement de Manuel Merino de Lama.

