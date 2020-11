Pérou : Le Congrès élit Francisco Sagasti président

Le Congrès du Pérou a élu lundi Francisco Sagasti à la tête de sa direction, ce qui en fait en même temps le successeur de Manuel Merino.

Dans cette direction se trouvent également Mirtha Vásquez, du Front Large, Luis Roel y por Somos Perú, Matilde Fernández, d’Action Populaire comme premier, second et troisième vice-présidents.

Cette élection a eu lieu au cours du second vote du Congrès après 7 jours de crise politique marquée par des protestations populaires exigeant la destitution de Merino au cours desquelles 2 personnes sont mortes à cause de la répression policière pendant la marche nationale du 14 novembre.

Francisco Sagasti est né à Lima (la capitale). Il est ingénieur industriel, chercheur et auteur de plusieurs textes. Membre du Congrès pour le Parti Morado, il n’a pas fait partie de ceux qui ont voté la destitution Martín Vizcarra.

Discours d’investiture

Sagasti a commencé son discours devant le Congrès en disant que ce n’était pas « un jour à célébrer parce que nous avons vu la mort de 2 jeunes qui exprimaient leur point de vue de façon démocratique et pratiquement sans violence. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous ne pouvons pas changer cela mais nous pouvons prendre des mesures pour que cela ne se reproduise pas. »

Il a précisé : « Nous avons une tâche à réaliser ensemble, entre nous tous, de perfectionner le cadre légal pour que les protestations pacifiques puissent se dérouler sans aucun problème. Il y a des disparus. Quand un Péruvien meurt, et plus encore s’il est jeune, tout le Pérou est en deuil. Au deuil s’ajoute l’indignation, celle que nous avons vue dans la rue, celle que nous devons endiguer par des voies pacifiques pour bien mener le pays. »

A propos du mal-être populaire qui s’est exprimé dans la rue, Sagasti a déclaré : « Ce que nous avons vu pendant ces derniers jours attire très fortement l’attention. Ce cri pour des réformes et pour le changement pour que nous puissions tous avoir les mêmes opportunités, c’est ce que nous voyons dans la rue. »

Sur la gestion de la nouvelle direction du Congrès, le chef de l’Etat a déclaré : « C’est une direction courte avec des tâches précises, spécifiques en nous mettant à votre service à vous tous pour que le Congrès puisse fonctionner et que le peuple puisse le reconnaître comme tel. »

« Ayez confiance en nous, nous ferons ce que nous avons dit, nous respecterons ce que nous avons prévu et nos promesses, » a déclaré Sagasti, et il a ajouté : « Ce qu’il faut faire, c’est reconnaître ses actes et leurs conséquences. Ils sont tous des représentants de citoyens qui ont besoin d’espoir et de responsabilité. »

Enfin, il a souligné : « En travaillant ensemble, en collaborant, nous ne pouvons qu’avancer. Nous avons nos différences mais nous avons un objectif commun : faire enfin du Pérou une République d’égalité pour tous. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/congreso-elige-francisco-sagasti-presidente-peru-20201116-0034.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/perou-le-congres-elit-francisco-sagasti-president.html