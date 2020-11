Pérou : Les officiers de la  Police auraient donné l’ordre de tirer

Un rapport de La República, révèle que les policiers qui ont fait usage de projectiles et de gaz lacrymogène auraient reçu des ordres de leurs supérieurs et n’auraient pas agi de leur propre initiative.

A la tête du Commandement Général était le chef de la police pour la région de Lima, le général Jorge Cayas Medina et le chef de la division des services spéciaux, le colonel Carlos Villafuerte Salas était à la tête des opérations. Le sous-commandant général Jorge Lam Almonte les coordonnait avec l’ex-ministre de l’Intérieur de fait Gastón Rodríguez Limo.

Le major Rodolfo Bautista Schwartz dans le 1er secteur, le commandant Segundo Santillán Tafur dans le 2èmesecteur, le commandant Enrique Valderrama Castillo dans le 3ème secteur, le major Eduardo Salas Valdivia dans le 4ème secteur ont agi sous le commandement du général Jorge Cayas Medina et du général Carlos Villafuerte Salas.

En plus, le commandant Luis Castañeda Urbina était en charge du 5ème secteur, Jesús Alzamora Green du 6ème et le major Alberto Alcántara Jara du 7ème. La patrouille motorisée était en charge du major Martín Miranda Rubio.

Ordre de tirer

Mais en plus du plan des opérations, il y a des témoignages qui révéleraient qu’ona donné l’ordre de tirer. Cette hypothèse est basée sur une plainte déposée par le sous-officier technique de troisième PNP, Ericson Chávez Huaraca contre son supérieur,le colonel Pery Tenorio. Ce document a été présenté à l’Inspection Géénrale de la Police Nationale et au Procureur Suprême de la Police Militaire.

Selon le témoignage du sous-officier Ericson Chávez qui faisait partie de l’unité des services spéciaux (USE) Nord Puma, il se trouvait au carrefour de l’avenue Nicolás de Piérola et le rond-point Camaná en tant que lanceur de bombes lacrymogènes quand il a vu que les manifestants cherchaient à rompre le cordon de sécurité. Après avoir vu cela, il a décidé de lancer une bombe lacrymogène en respectant le protocole établi mais le colonel Percy Tenorio de la Direction des Operations Spéciales (DIROES) l’a appelé pour le réprimander pour son action.

Percy Tenorio non seulement l’a insulté mais il lui a donné un coup à la tête pour avoir désobéi à ses ordres. Ce soir-là, le colonel était en appui au chef de la septième région de la police de Lima, le général PNP Jorge Cayas Medina, qui dépendait du sous-commandant général de la PNP, Jorge Lam Almonte.

Dans sa plainte publiée par La República, Chávez Huaraca dit que. les membres de l’USE et de la DIROES ont tiré sur les ordres du colonel PNP Percy Tenorio Gamonal.

« C’est ainsi que, dans ces circonstances, j’ai vu et entendu les cris humiliants et vexatoires du colonel PNP Percy Tenorio Gamonal qui est directeur chargé de la direction des opérations spéciales (DIROES) contre ma personne (…) Il m’a appelé, furieux, en me reprochant mon action: « Oeeee! Viens ici ! qu’est-ce que je t’ai dit ? Qu’est-ce que je t’ai dit, putain ?. Quand je lui ai expliqué mes fonctions, surpris et traîtreusement, il m’a lancé un fort coup de poing à la hauteur de la tête et de la nuque, un coup qui a été amorti par le casque de sécurité que j’avais mis. C’est pourquoi, immédiatement, j’ai protesté contre cette agression et la façon qu’il a eue de me maltraiter. »

Son témoignage pourrait confirmer que l’usage des armes pendant la nuit du 14 -novembre était l’objet d’ordres des officiers supérieurs de la PNP, ce qui révélerait une ligne de commandement. Une information importante pour déterminer les responsabilités dans la mort d’Inti Sotelo et de Bryan Pintado qui ont eu lieu entre les avenues Nicolás de Piérola et Abancay.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

