Pérou : Qui est Francisco Sagasti , le nouveau président ?

Francisco Rafael Sagasti Hochhausler est devenu lundi le nouveau président du Pérou par 97 voix de la direction pour.

Né à Lima, Sagasti est ingénieur industriel, chercheur homme politique, fondateur et militant du Parti Morado, pour lequel il s’est présenté au Congrès aux élections partielles de 2020.

Jusqu’à présent, il était président de la Commission des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie du Parlement et le principal porte-parole du groupe du Parti Morado. Il a également occupé des postes élevés dans sa vie professionnelle.

Il est au Congrès depuis mars 2020 pour le Parti Morado. Après la dissolution du Congrès par l’ex-président Martín Vizcarra, le 30 septembre 2019 et l‘appel à de nouvelles élections, à 76 ans, il a été invité à se joindre à la liste du Parti Morado. Son leitmotiv était : « Faire une politique décente, lutter contre la corruption et pour une réforme politique. »

Entre 1972 et 1977, Sagasti a été vice-président du directoire de l’instituti de recherche technologique, industrielle et sur les normes techniques du Pérou et conseiller du ministre de l’Industrie sous le Gouvernement militaire de Francisco Morales Bermúdez.

De 1985 à 1987, il a été conseiller du ministre des affaires étrangères Allan Wagner, pendant le premier Gouvernement d’Alan García. Ensuite, il a quitté le pays de1987 à 1992, période pendant laquelle il est chef des projets stratégiques de la banque mondiale et conseiller des départements d’évaluation des politiques de relations extérieures dans ce même organisme.

Il a également fait un passage dans le second Gouvernement d’Alan García, entre 2007 et 2009, comme président du conseil de direction du programme de sciences et de technologie et il a exercé cette même charge dans le Gouvernement d’Ollanta Humala entre 2011 et 2013.

Le Parti Morado lutte contre la corruption où qu’elle se trouve mais en respectanbt la procédure correcte et en maintenant la stabilité. A quelques mois des élections, un changement de Gouvernement ne résoudra rien et créera plus d’incertitude.

Dans le domaine de l’enseignement, Francisco Sagasti a une longue carrière. Il a été professeur à l’université du Pacifique et à l’université catholique du Pérou, professeur invité à l’institut des entreprises à Madrid, à la chaire Silberberg de l’école des affaires Wharton de l’université de Pennsylvanie et à l’université pour la Paix au Costa Rica. De 2009 à 2014, il a été le chercheur principal du forum national/international, une entité qui se consacre à encourager le débat et le consensus sur des sujets problématiques pour le développement national et international.

Il a eu la médaille de la Paix de l’Organisation des Nations Unies et le prix Paul Hoffman attribué par la société pour le développement international pour ses apports au développement national et international. En 2012, il a aussi reçu la médaille du gouverneur général du Canada pour sa contribution au renforcement des relations entre le Pérou et ce pays.

Il n’pas fait partie de ceux qui ont voté la destitution Martín Vizcarra.

