Pérou : Un nouveau commandant pour la  Police

Le président par intérim du Pérou Francisco Sagasti, a désigné lundi le nouveau commandant de la Police Nationale, exclu 15 généraux et ordonné une réforme de a Police.

Dans un message télévisé au pays, Sagasti a indiqué que conformément aux pouvoirs que lui confère la Constitution, il a décidé de nommer le général César Augusto Cervantes Cárdenas commandant général de la Police.

Cervantes remplace le général Orlando Velasco qui dirigeait la Police depuis le 7 août bien que celui-ci n’ait pas été rendu responsable de la répression des protestations contre Merino parce qu’il était en congé de maladie.

« J’ai aussi décidé de mettre en place une commission de bases dont la mission sera de recommander des actions dans un délai de 60 jours, pour moderniser et renforcer la Police Nationale, défendre les droits des citoyens, l’ordre intérieur et la sécurité des citoyens et de l’institution policière, » a ajouté Francisco Sagasti.

Cette commission sera dirigée par le ministre de l’Intérieur Rubén Vargas et la société civile y participera.

La répression policière des manifestations de masse contre l’ex-président par intérim Manuel Merino qui a démissionné après avoir pris la présidence après la destitution du président Martín Vizcarra par le Congrès a fait 2 morts et des centaines de blessés.

Le Ministère public a ouvert, il y a une semaine, une enquête pénale contre Manuel Merino et 2 de ses ministres mais celle-ci pourrait aussi s’étendre à d’autres fonctionnaires et à d’autres policiers.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-nuevo-comandante-policia-nacional-20201124-0001.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/perou-un-nouveau-commandant-pour-la-police.html