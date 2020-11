Saint Vincent et les Grenadines : Ralph Gonsalves gagne les élections pour la 5ème fois

Les citoyens de Saint Vincent et les Grenadines ont élu pour un cinquième mandat consécutif le premier ministre Ralph Gonsalves aux élections générales de jeudi, selon les chiffres préliminaires divulgués par Kingstown, la capitale.

Selon ces données, le Parti Libéral Unitaire (ULP) a remporté une victoire importante en conquérant 9 des 15 sièges au Parlement alors qu’il en contrôlait 8 jusqu’à présent.

Le parti d’opposition Nouveau Parti Démocratique (NDP), de Godwin Friday, a remporté les 6 restants, perdant ainsi 1 siège.

En se déclarant vainqueur des élections, Gonsalves a affirmé que la population a adopté « notre ordre du jour progressiste pour l’avenir » et a condamné « la politique de haine, le retard et le colonialisme. »

Il a également souligné la nécessité de l’unité du pays pour aborder les défis du développement.

Pour ces élections, il y avait un groupe de 6 observateurs dirigé par Anthonyson King, membre de la commission électorale d’Antigua et Barbuda.

89 119 personnes de plus de 18 ans étaient inscrites sur les listes électorales pour une population totale de 110 000 habitants.

Les élections ont eu lieu dans le respect du protocole de prévention du coronavirus et les personnes en quarantaine ont également pu voter.

Saint Vincent et les Grenadines est l’un des rares pays du monde qui n’enregistre pas de morts à cause de cette maladie et il n’a eu que 75 cas dont 70 sont guéris depuis le début de la pandémie alors que le CARICOM dans son ensemble enregistre quelques 45 000 cas confirmés et un peu plus de 1 000 morts.

C’est l’un des 10 plus petits pays du monde et ce mois-ci, il préside le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Le ministre des Affaires Etrangères de Cuba, Bruno Rodríguez, a félicité le premier ministre de Saint Vincent et les Grenadines, Ralph Gonsalves, et le Parti Libéral Unitaire (ULP) pour leur victoire aux élections et il a souligné sur son compte Twitter les relations d’amitié et de coopération entre les 2 pays qu’il a l’intention de poursuivre.

