Venezuela : Arrestation de 4 terroristes présumés

Sur la zone de l’état de Zulia frontalière avec la Colombie, des membres de la Garde Nationale Bolivarienne ont capturé 4 terroristes présumés sur lesquels ils ont saisi 1 fusil de calibre 5,56, 2 grenades à main à fragmentation, 7 chargeurs de fusil, 353 cartouches de calibre 5,56 sans percuteur.

Cette action a été menée conjointement avec le commandement de la zone 11, le détachement de commandement rural 110 et le groupe anti-extorsion et enlèvement qui a son siège au Sud du Lac qui ont saisi 4 émetteurs radio, 3 motos, 1 téléphone cellulaire, 2 ordinateurs portables et 5 uniformes de l’armée.

Selon un bulletin de presse, les individus arrêtés ont été identifiés comme Isaac Antonio Otero Báez, Luis Alfonso Quintero Araque, Carlos David Parra Huerta et Nairo Antonio Otero Aguilar, sans papiers dont on disait qu’ils réaisaient des actes terroristes dans la municipalité Francisco Javier Pulgar.

Après leur arrestation, la Garde Nationale Bolivarienne les ont remis au Ministère Public avec les preuves recueillies. on a aussi appris qu’une enquête sera ouverte sur les caractéristiques de l’opération que ces personnes cherchaient à exécuter et que des perquisitions seront réalisées pour déterminer les dirigeants de cette organisation criminelle.

