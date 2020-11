Venezuela : Conspiration pour détourner de l’argent

La police anticorruption et l’Inspection des Institutions du Secteur Bancaire du de Venezuela (SUDEBAN) ont dévoilé jeudi une conspiration destinée à détourner de l’argent vers des ONG humanitaires appartenant à l’opposant Roberto Patiño Guinand qui, en 2017, a eu recours à l’Union Européenne (UE) pour exiger des sanctions et un blocus du pays.

Selon la Tabla Blog, Roberto Patiño a rendu visite à des Gouvernements européens avec le chef du parti Primero Justicia Julio Borges en septembre 2017 pour demander aux Gouvernements d’appliquer des sanctions au Venezuela sous prétexte de l’existence d’une crise humanitaire.

A cette tournée ont aussi participé les députés Freddy Guevara, de Volonté Populaire, et Eudoro González Dellán, frère de Leonardo González Dellán, ex-président de la Banque Industrielle du Venezuela liquidée.

Le politicien a aussi mis en place un profil public qui met en avant sa activité de collaborateur de l’ONG Alimenta La Solidaridad destinée à créer des restaurants pour les enfants dans les communautés populaires de Caracas. Il a aussi fait la promotion d’une autre ONG : MiConvive, qui prétend chercher des solutions aux problèmes d’insécurité auprès des jeunes des secteurs populaires pout qu’on leur envoie de l’argent.

Patiño Guinand est ingénieur en production, diplômé de l’université Simón Bolívar et en 2015 – 2016, il a fait une maîtrise en politiques publiques à l’Ecole de gouvernement

Kennedy de l’Université de Harvard. Il faut souligner que Kennedy School est le principal centre de formation des dirigeants politiques au service des groupes d’entreprises du monde.

La Tabla mentionne que le plan de l’opposition destiné à déloger le président Nicolás Maduro est basé sur une triade qui comprend la création et l’installation d’une « crise humanitaire, » le concept de « responsabilité de protéger » et enfin l’exécution d’actions sur le terrain grâce à ce qu’on appelle « l’intervention humanitaire. »

La groupe dont Guaidó a confié la coordination à Patiño s’appelle “Volontaires X Venezuela” et prétend identifier et orgnaiser des personnes à l’intérieur et hors du pays pour apporter un soutien logistique et de propagande à la distribution de l’aide que les Etats-Unis (USA) ont accumulée dans la ville colombienne de Cúcuta depuis deux semaines.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/venezuela-develan-actos-de-conspiracion-para-el-desvio-de-dinero-a-supuestas-ongs-de-roberto-patino-y-julio-borges/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/venezuela-conspiration-pour-detourner-de-l-argent.html