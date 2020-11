Venezuela : D’anciens directeurs de CITGO condamnés à la prison  

Un tribunal vénézuélien a condamné à la prison un groupe de 6 ex-directeurs de l’entreprise CITGO Petroleum Corporation, la filiale de la compagnie d’Etat Petróleos de Venezuela (PDVSA) aux Etats-Unis (USA) pour le délit de détournement de fonds, entre autres.

« Le Tribunal de Justice de Caracas a condamné à la prison d’anciens directeurs de CITGO, » a fait savoir jeudi le Tribunal Suprême de Justice (TSJ) du Venezuela dans un message publié sur son compte Twitter.

L’ancien président de CITGO José Ángel Pereira Ruimwyk a été condamné à 13 ans et 7 mois de prison pour les délits de détournement de fonds mal intentionné, accord de fonctionnaires avec des entrepreneurs et association de malfaiteurs.

Pereira Ruimwyk devra également payer une amende de 2 000 000 de $ équivalent à « 40% de la valeur des biens faisant l’objet du délit. »

Les ex-directeurs Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina et Alirio José Zambrano Colina ont été condamnés, pour leur part, à 8 ans et 10 mois de prison pour « accord de fonctionnaires avec des entrepreneurs et association de malfaiteurs. »

Le Tribunal de Justice a annoncé que les ex-directeurs auront une interdiction d’exercer dans la fonction publique et de se présenter à des élections.

Le procureur général du Venezuela Tarek Saab avait fait savoir le 21 novembre 2017 que les ex-directeurs avaient été arrêtés après avoir signé des contrats « qui engageaient le patrimoine national et l’avenir » de CITGO « sans avoir l’accord du Gouvernement National. »

Le 15 de juillet 2017,la haute direction de CITGO (...) a signé un accord international avec les entreprises Frontier Group Management et Apolo Global Management en se basant sur un refinancement présumé des programmes de dette des années 2014 et 2015, » a expliqué Saab dans l’intention de demander des crédits « sous des conditions léonines, défavorables (...) et en offrant comme garantie » la filiale elle-même.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-tribunal-condena-exdirectivos-citgo-prision-20201127-0003.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/venezuela-d-anciens-directeurs-de-citgo-condamnes-a-la-prison.html