L’équipe de défenseurs du président étasunien Donald Trump a affirmé jeudi que « de l’argent communiste » en provenance du Venezuela, de Cuba et de la Chine aurait aidé à créer un logiciel qui aurait altéré les résultats des élections du 3 novembre dernier que le démocrate Joe Biden a gagnées, selon les médias. Dans ce nouveau récit des avocats de Trump destiné à alimenter l’idée de la fraude aux dernières élections, figure même l’ancien président du Venezuela Hugo Chávez qui serait un acteur important de cette soi-disant opération 7 ans après sa mort !

Lors d’une conférence de presse, l’équipe de défenseurs de Trump a affirmé avoir des preuves d’un « schéma » de fraude pendant le vote dans plusieurs états du pays. L’avocate Sidney Powell a affirmé qu’ils ont connaissance de « l’influence massive de l’argent communiste à travers le Venezuela, Cuba et probablement la Chine et de son interférence dans les élections étasuniennes.

Selon Powell, Chávez aurait coordonné la création d’un système de vote de Dominion et d’un logiciel de technologie de Smartmatic pour s’assurer que « jamais, il neperdrait une élection. » Cette technologie aurait été utilisée pendant le décompte des voix aux dernières élections étasuniennes.

Citant un « solide témoin qui était soi-disant avec le défunt président vénézuélien quand il a mis en marche ce logiciel, les défenseurs de Trump ont déclaré : « Dès qu’on a vu que plusieurs états arrêtaient le vote le soir des élections, ona su qu’il se passait la même chose ici. »

« Le logiciel a été créé avec tellement de variables et tellement de portes de derrière qu’il peut se connecter à internet ou à des mémoires USB bloquées (…) mais l’une de ses caractéristiques les plus rentables, c’est sa capacité à changer les votes, » a ajouté Powell. Selon elle, on a exécuté un algorithme qui a permis « de prendre un certain pourcentage de voix » à Trump pour les donner à Biden.

Pour sa part, l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a déclaré : « Nous aovns utilisé principalement une machine à voter vénézuélienne, en grande partie, pour compter vos voix. Si nous permettons que cela se passe, nous nous transformerons en Venezuela. »

Cuba nie l’ingérence

Le chancelier cubain Bruno Rodríguez a démenti la soi-disant ingérence du Gouvernement de son pays dans les dernières élections étasuniennes et qualifié ces accusations sans preuves de « pure calomnie. » « Contrairement à la politiuque actuelle du Département d’Etat des Etats-Unis, Cuba n’onterfère pas dans les élections des autres pays, » a-t-il twitté.

La réponse de Smartmatic

Après la conférence de presse, Smartmatic a publié un communiqué de presse affirmant que « jamais » ils n’avaient été la propriété, été financés ou soutenus par « aucun Gouvernement. »

Sur sa soi-disant relation avec le système de vote de Dominion, Smartmatic a souligné que jamais elle n’avait fourni « aucun software, hardware ou autre technologie » mais qu’il s’agit, en réalité, de 2 entreprises qui sont en concurrence sur le marché.

