Venezuela : Des rames de métro réparées avec de la technologie vénézuélienne 

Les travailleurs du métro de Caracas appliquent la substitution des importations par le développement de technologies propres dans le cadre de leur travail pour le rapatriement et la remise en marche de rames datant de plusieurs décennies, dans la cadre du projet Train Caracas, du blocus des sanctions que des puissances étrangères appliquent au Venezuela qui l’empêchent d’acheter des pièces de rechange et des pièces destinées à rénover le matériel. Jusqu’à présent, le projet Train Caracas s’est occupé de 7 wagons de technologie Alstom ayant fonctionné 35 ans. Ce travail est, en outre, soutenu par des entreprises comme la Corporation Vénézuélienne du Guayana (CVG).

« Nous avons développé une technologie, la substitution d’une partie des pièces et l’innovation. Le projet Train Caracas comprend le réparation et la remise en état du train à 100%. Ce sont de vieux trains qui ont été remis en état, » a déclaré le vice-ministre du ministère du Pouvoir Populaire pour les Transports pour les transports terrestres, Claudio Farías.

En compagnie des travailleurs du métro de Caracas, il a précisé que l’intervention technique a concerné les zones aménagées, les moteurs, la compression, les batteries et les peintures ainsi que la redistribution des sièges pour accroître la capacité des wagons et les revêtements d’aluminium ont été remplacés.

« C’est le premier train totalement remis en état par les travailleurs, » a-t-il noté.

Le président Nicolás Maduro a souligné le haut niveau de conscience des travailleurs assis sur les bases d’un processus « d’action permanente » qui met en évidence des résultats positifs au milieu du blocus économique, financier et commercial du Venezuela.

Un système de commandement centralisé qui utilise un logiciel libre

L’Institut des Trains de l’Etat (IFE) a aussi annoncé la mise en marche du système de commandement centralisé de l’institut, conçu par les ingénieurs Grey Silva, Julio García, Maikol Castillo, Yurasmi Chacón et Michel Adams et développé grâce à des technologies libres : « On a développé un nouveau système pour le service de commandement centralisé appelé Simace, qui permet d’administrer, de contrôler et de surveiller les voies ferrées et les trains en temps réel et garantit la sécurité dans le contrôle des trains, » a expliqué Grey Silva, lors d’une conversation avec Johenderson González, vice-président de l’IFE, et le Président Maduro.

Il a expliqué que ce système est développé en utilisant le langage de programmation Python et l’administrateur de bases de données PostgreSQL., 2 outils connus pour être des logiciels libres : « Cela permet d’avoir une meilleure qualité des standards de bases de données et en plus, d’utiliser différents systèmes d’opérations grâce à un environnement web. » Il a indiqué que le système utilise Windows, un logiciel libre et Androïd.

En outre, le Président Maduro a débloqué 2 000 000 d’euros pour la maintenance des trains de la ligne 2 du métro de Caracas dans le cadre de la loi anti blocus.

Il a aussi autorisé la création de l’entreprise Industrie Ferrovière et Système par Câble du Venezuela. A ce sujet, le ministre du Pouvoir Populaire pour le Transport, Hipólito Abreu, a précisé que l’objectif de cette nouvelle industrie créée dans le cadre de la loi anti blocus est de stimuler l’appropriation technologique sans tous les systèmes de transport du pays.

« Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions renforcer cette expérience acquise par notre classe ouvrière dans les domaines de la mécanique, de l’électromécanique, de l’électronique, de la télématique dans les métros, les trains et les systèmes câbles du Venezuela et constituer un important noyau de développement pour le processus de maintenance et de soutien des systèmes. »

Il a souligné que l’innovation nationale est un autre point de vue et qu’il existe déjà un projet destiné à développer un wagon vénézuélien, n é des rencontres de la Grande Mission Transporte(Aérien, Aquatique et Terrestre) en 2019. « Nous aovns conçu un plan de travail qui place la technologie dans le cadre de la lutte des classes et dans le cadre de al lutte anti-impérialiste, » a-t-il conclu.

