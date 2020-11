Venezuela : Des secteurs extrémistes à l’étranger ont prévu des attaques dans les prochaines heures

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé samedi l’intention de secteurs extrémistes à l’étranger de perpétrer une attaque contre le pays pour provoquer la déstabilisation et la violence.

« Nous avons capté des communications de secteurs conspirateurs à l’étranger qui prétendent réaliser dans les prochaines heures des attaques et des violences pour créer le chaos et une crise au Venezuela. J’alerte et je demande une parfaite union civique et policière pour protéger notre peuple. »

Le chef de l’Etat a appelé tous les organismes de renseignement et de sécurité à être en alerte face à d’éventuelles attaques : « Hier, il y a eu une attaque importante contre l’usine pétrolière El Tablazo (...) Nous devons être en alerte pour défendre lapaix et la souveraineté du Venezuela. »

« Face aux sanctions et à le persécution du pétrole, commerciale et financière de l’impérialisme, le grand défi dans les pois et les années à venir pour la Révolution Bolivarienne est de développer ses forces de production, de développer une économie de résistance qui vise le développement intégral du peuple, » a affirmé le Président.

Et il a réaffirmé que la classe ouvrière est le moteur principal du changement de modèle économique et du modèle de production du pays au milieu d’attaques constantes : « La classe ouvrière doit être la colonne vertébrale de ce grand défi : la construction d’une puissante base économique et matérielle qui soutienne le projet socialiste d’inclusion et de démocratie. »

A propos des élections présidentielles qui vont avoir lieu aux Etats-Unis, le président Maduro a répété quel que le président des Etats-Unis, les attaques contre le Venezuela ne cesseront pas : « Peu nous importe qui gagnera aux Etats-Unis, ce qui nous importe, c’est que notre peuple gagne. Nous avons une conduite droite, rebelle, révolutionnaire et courageuse, laissons le temps faire des prodiges. »

Récupération de l’Assemblée Nationale

Le chef du commandement de campagne Jorge Rodríguez, a souligné que les forces révolutionnaires vont récupérer le pouvoir législatif en faveur des intérêts nationaux et pas des intérêts de Washington : « L’Assemblée aura de nouveaux députés qui se devront aux besoins du peuple vénézuélien et non aux intérêts étrangers, » a-t-il noté.

« Sur notre page officielle (www.venvamosjuntos.org.ve), nous avons reçu des centaines de propositions, les principales sont : la protection de la famille, le droit aux loisirs, un avenir pourle développement soutenable et l’attention à l’environnement, le développement pour les petites entreprises et pour lespetites industries, » a précisé Rodríguez.

D’autres propositions concernent l’économie digitale, le système de soin aux personnes handicapées, la garantie du service public de l’eau, le droit au gaz, la simplification et la transparence dans le fonctionnement de l’administration publique.

