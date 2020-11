Venezuela : L'UE soumise aux États-Unis dans ses agressions contre le Venezuela

Caracas, 13 noc (RHC) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a critiqué l'Union européenne pour être "coincée sur la queue de Donald Trump" avec sa politique de sanctions ratée.

Nicolás Maduro a dénoncé que l'Union européenne (UE) joue un "rôle scandaleux et triste" après la décision annoncée le même jour par le bloc européen de prolonger jusqu'en novembre 2021 ses sanctions imposées aux entités vénézuéliennes et à quelque 36 hauts fonctionnaires.

"L'Union européenne s'est collée à la queue de Donald Trump, et d'une manière cruelle et ratée, ils poursuivent leur politique de sanctions. Elle est restée derrière Trump avec son rôle honteux, scandaleux et triste que l'Union européenne joue contre le peuple du Venezuela", a déclaré le président lors d'un événement diffusé par la chaîne de télévision publique.

Maduro a qualifié ces sanctions de "criminelles" et a assuré que l'UE est déterminée à attaquer le Venezuela pour ses efforts visant à rester indépendant et souverain face aux ordres et aux intérêts de l'empire américain.

Cependant, le président a souligné que "le Venezuela gagne" dans cette bataille et que "ni Donald Trump ni un millier de Trump's qui émergent en Europe ne pourront" avec le peuple vénézuélien "ni avec des sanctions ni avec des menaces".

Maduro a évoqué les prochaines élections parlementaires et a invité les représentants internationaux à la "grande fête de la démocratie" que le Venezuela organisera le 6 décembre.

L'UE n'a rien de nouveau à sanctionner les fonctionnaires vénézuéliens, puisqu'elle a également imposé des sanctions contre la République bolivarienne en 2019. En outre, les Européens ont adopté en 2018 un gel des avoirs et une interdiction de visa pour plusieurs fonctionnaires du gouvernement de Chavista.

Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé à plusieurs reprises la nette subordination de l'UE à la stratégie du gouvernement américain, appelant les pays de ce bloc à "ne pas se laisser entraîner dans ces mauvaises décisions par Donald Trump" en exerçant leur souveraineté.

