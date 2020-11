Venezuela : L’Union Européenne proroge d’un an ses sanctions

A quelques semaines des élections législatives du 6 décembre, l’Union Européenne (UE) a annoncé l’extension pour 1 an de ses mesures coercitives unilatérales contre le Venezuela et maintient le blocus alors que les autorités du Venezuela se sont montrées ouvertes à un dialogue constructif d’égal à égal.

« Le Conseil a prorogé aujourd’hui le régime de sanctions de l’UE contre le Venezuela

pour un an, jusqu’au 14 novembre 2021, » indique le bloc dans un communiqué.

Et il indique que les actions coercitives incluent un embargo sur les armas et l’interdiction d’entrée dans l’Union Européenne d’une trentaine de fonctionnaires, membres du parti au Gouvernement ou non.

L’Union Européenne est l’un des acteurs internationaux qui, suivant les Etats-Unis, ont reconnu Juan Guaidó dans son auto-nomination comme « président par intérim » du Venezuela. Depuis, elle a maintenu et intensifié un régime de mesures coercitives unilatérales contre le Gouvernement constitutionnel dirigé par le président Nicolás Maduro.

Le Venezuela a souvent dénoncé le fait que ces mesures de pression portent atteinte au peuple car elles restreignent la capacité des autorités à obtenir les revenus indispensables aux citoyens grâce au commerce international juste et correct.

Ces mesures enfreignent également le droit international en portant atteinte aux principes de base des relations internationales comme la non-intervention dans les affaires intérieures et le respect de la libre auto-détermination des Etats.

Les Vénézuéliens sont appelés aux urnes le 6 décembre pour élire les 277 députés qui composeront le nouveau Parlement. Quelques 14 400 candidats et 107 associations politiques s’y présentent.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/venezuela-union-europea-prorroga-un-ano-su-regimen-de-sanciones/

