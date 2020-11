Venezuela : Le premier avion made in Venezuela 

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a présenté jeudi le prototype du premier avion d’entraînement élaboré avec de la main d’œuvre vénézuélienne et fabriqué par l’entreprise aéronautique récemment inaugurée Aeronáutica Nacional (EANSA) qui a son siège dans l’état d’ Aragua. Il a fait cette annonce pendant la journée de travail avec le secteur des transports consacrée à l’innovation et à la souveraineté technologique destinée à renforcer le transport multiforme dans le pays.

Le vice-ministre des Transports Aériens président de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, a donné des détails sur l’assemblage des premiers avions made in Venezuela : « Cette œuvre d’ingénierie et de talent national conjugue le génie et la résistance face aux fortes attaques que nous subissons en tant que pays. Il s’agit d’un avion prototype d’entraînement qui sert aussi à la cartographie, à la surveillance et à la reconnaissance grâce à son autonomie de plus de 5 heures de vol. »

Le ministre des Transports Hipólito Abreu, a précisé que l’avion a été assemblé par des Vénézuéliens venus de l’étranger où ils exerçaient leur profession pour intégrer la lutte pour l’indépendance technologique. Le chef de l’Etat a précisé que les ingénieurs et les autres professionnels vénézuéliens ont été engagés en leur accordant les conditions de travail et les conditions économiques en vigueur et maintenant, isl fabriquent et réparent les avions.

« Nous sommes sur les lignes essentielles pour le développement de nos capacités technologiques qui nous amènent à obtenir le développement soicial de al vie économique de la Patrie, » a déclaré Maduro sur Venezolana de Televisión (VTV).

Création du Centre National de Maintenance Aéronautique du Venezuela

Le Président a aussi annoncé la création du Centre National de Maintenance Aéronautique du Venezuela S.A. (CENMA) qui aura pour mission de prêter des services concernant l’activité aéronautique au Venezuela : « Nous le créons et nous libérons totalement l’industrie aéronautique dans le cadre de la Loi Anti blocus. »

Dans le cadre de la Loi Anti blocus a également été créée l’entreprise de transport de marchandises Carga Aerosur destinée à développer la capacité aéronautique de transport de marchandises dans le pays et à l’étranger. Le vice-ministre des Transports Aériens président de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, a expliqué que ce centre aura pour but de créer un noyau de transport terrestre et aérien sur la base aérienne Libertador à Aragua.

« L’idée est de transformer la base aérienne Libertador en site de réapprovisionnement en combustible et en site de maintenance des aviosnd e grande taille et de transport de marchandises. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/11/presentan-primer-avion-prototipo-elaborado-por-mano-de-obra-venezolana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/venezuela-le-premier-avion-made-in-venezuela.html