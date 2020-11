Venezuela : Le Venezuela nomme un nouvel ambassadeur en Bolivie

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a annoncé que le nouvel ambassadeur du Venezuela en Bolivie sera le vice-chancelier Alexander Yánez pour qui il a demandé l’agrément du nouveau Gouvernement démocratique de Luis Arce.

« Le chancelier Jorge Arreaza l’a mis à la tête de la délégation présidentielle vénézuélienne, je l’ai envoyé avec une lettre demandant l’agrément pour le nouvel ambassadeur de la République Bolivarienne, le vice-chancelier actuel du Venezuela, Alexander Yánez, nouvel ambassadeur du Venezuela dans l’Etat Plurinational de Bolivie. »

Le chef de l’Etat a indiqué que l’équipe de son Gouvernement se trouve à La Paz et récupérera le siège diplomatique : « On va récupérer l’ambassade du Venezuela en La Paz, avec la clef on la récupérera après que les putschistes aient attaquée et usurpé le siège de l’ambassade, aujourd’hui, nous récupérerons l’ambassade et la résidence officielle. »

Arce a indiqué le 26 octobre dernier qu’il se proposait de rétablir les relations diplomatiques avec le Venezuela qui étaient tendues pendant le Gouvernement de fait de Jeanine Áñez.

