Venezuela : Les représentants de Guaidó ont pillé l’ambassade en Bolivie

« C’est avec une grande fierté que nous avons récupéré pacifiquement ce qui appartient au peuple vénézuélien et bolivien et aux peuples du monde : l’ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela. Merci au peuple bolivien qui a donné la victoire au MAS, aux mouvements sociaux, à David Choquehuanca, à Luis Arce, à Evo Morales, grâce à eux, nous sommes ici et nous reprenons ce qui est au peuple, » a déclaré Arreaza.

Ensuite, il a montré l’état dans lequel se trouve l’ambassade et a signalé que des appareils électro-ménagers, un réfrigérateur, des téléviseurs, des ordinateurs et des œuvres d’art ont été emportés par les représentants du « président » autoproclamé Juan Guaidó.

Selon Arreaza, les « usurpateurs » dirigés par le soi-disant diplomate José Gregorio Cumare Hernández sont entrés « de force » il y a 1 an et ont « démantelé » le consulat : « Ils ont emporté des livres, des ordinateurs, des œuvres d’art. Ils ont même volé le buste du Libérateur, » a-t-il déclaré.

« Ici, il ne reste pas 1 ordinateur, pas un stylo, pas un serveur, pas un tampon, pas un portrait de Bolívar, » a dénoncé Arreaza et il a ajouté que ce qui s’est passé à l’ambassade, c’est ce que Guaidó souhaite faire dans tout le Venezuela : « C’est ce qu’ils veulent faire avec notre peuple : le piller, le démanteler. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://albaciudad.org/2020/11/ceso-la-usurpacion-en-bolivia-venezuela-recupero-su-embajada-en-la-paz-video/

