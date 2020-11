Venezuela : Lettre au Haut Représentant de l’Union Européenne

Monsieur le Haut Représentant,

Décidément, dire que nous n'aimez pas le Vénézuéla est un euphémisme ! Voilà que vous venez de prolonger pour un an les sanctions touchant la population de ce pays (bien que vous vous défendiez d'empêcher l'achat de biens de première nécessité et de médicaments).

Le président Maduro (que vous aimez encore moins que le Vénézuéla) a pourtant fait des efforts dernièrement en graciant des prisonniers que vous qualifiez (un peu rapidement je crois) de "politiques".

Vous préférez semble-t-il soutenir un président "autoproclamé" dont les amitiés sont pour le moins douteuses et vous gardez le silence (complice ?) quand un opposant condamné à de la prison pour des actes de violence s'évade de son pays pour rejoindre l'Espagne !

Sourd aux appels du gouvernement vénézuélien pour l'envoi d'observateurs européens aux élections qui se dérouleront le mois prochain, vous êtes par contre très soucieux de coordonner votre politique de sanctions avec celle des Etats-Unis "pour punir le régime en place".

Pourtant, votre prédécesseure et vous-même n'arrivez qu'à un seul résultat : pousser le Vénézuéla à chercher l'appui de la Chine et de la Russie. Comme succès de politique "européenne", on aurait pu espérer mieux !

Étonnamment, vous gardez le silence sur les assassinats de leaders syndicaux en Colombie et vous n'avez pas été plus bruyant devant le coup d'état perpétré en Bolivie l'an passé et sur la quasi-dictature qui s'en est suivie.

Si le centième de ces évènements s'était produit au Vénézuéla, j'entends déjà les "condamnations" que vous n'auriez pas manqué de faire.

Ce qui me conduit à vous poser cette question : quand pourra-t-on espérer une politique étrangère européenne juste et équitable ?

Respectueusement,

Keumar

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/venezuela-lettre-au-haut-representant-de-l-union-europeenne.html