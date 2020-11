Venezuela : Maduro réaffirme qu’il est prêt à discuter avec les Etats-Unis

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré samedi sur son compte Twitter que le Gouvernement bolivarien était prêt à discuter avec le président élu des Etats-Unis (USA) Joe Biden dans le respect de la souveraineté et de l’auto-détermination des peuples : « Le Venezuela, la Patrie du Libérateur Simón Bolívar, sera toujours disposée au dialogue et à la compréhension avec le peuple et le Gouvernement des Etats-Unis, » a-t-il ajouté.

Il a félicité « le peuple étasunien pour les élections présidentielles et le président élu Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour leur victoire. »

Avant la victoire de Biden, le président vénézuélien avait affirmé : « Nous voulons avoir les meilleures relations de dialogue, de respect, de coopération avec les Etats-Unis d’Amérique, qui que ce soit qui gagne. »

Sous le mandat de Trump, les relations avaient été tendues à cause de la recrudescence des mesures coercitives unilatérales et illégales imposées au pays.

Pendant ces 4 années, les mesures coercitives ont causé des préjudices de plusieurs millions à la production et aux exportations des hydrocarbures, la principale source de revenus pour le Venezuela.

Depuis 2017, le Gouvernement des Etats-Unis a imposé au Venezuela au moins 150 mesures coercitives unilatérales parmi lesquelles le blocage des paiements du Venezuela pour le service de cabotage destiné au transport de combustible. 19 comptes bancaires du Venezuela à l’étranger ont été fermés arbitrairement par des banques étasuniennes et 6 nouvelles mesures coercitives ont été imposées contre la monnaie virtuelle Petro.

Trump a aussi ordonné de bloquer les actifs des entités officielles du Gouvernement vénézuélien aux Etats-Unis et a approuvé des sanctions contre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) qui incluent le gel 7 000 000 000 de $ d’actifs de la compagnie filiale CITGO.

